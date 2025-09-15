Остановят старение и укрепят иммунитет: чем полезны грибы из пермских лесов

Профессор ПГМУ Корягина: грибы укрепляют иммунитет человека
Сбор грибов в осеннем лесу не только хороший способ провести время на свежем воздухе. Сами грибы очень полезны для организма, говорит профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. По ее словам, грибы — хорошие антиоксиданты, которые предотвращают преждевременное старение.

«Грибы — антиоксиданты, они помогают оградить клетки организма от повреждений. Они также содержат селен, который помогает нашим иммунным клеткам бороться с патогенами, атакующими наш организм», — пишет Корягина в соцсетях.

Грибы низкокалорийный, отмечает профессор. Они практически не содержат жиров и снижают уровень холестерина. Также они содержат витамины группы В, витамин D и калий.

Сезон сбора грибов в Пермском крае в самом разгаре. Как рассказывало и показывало URA.RU, пермяки собирают грибы и на севере, и на юге региона. Статусные белые грибы есть даже совсем недалеко от Перми. Пока урожаем не очень довольны только промышленные сборщики. 

