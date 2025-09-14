Пермскому стратегическому заводу одобрили проект нового производства

Проект нового производства по разделению редкоземельных элементов, которое планируют построить на ОАО «Соликамском магниевом заводе», прошел экспертизу. Положительное заключение было получено 12 сентября.
«ОАО „Соликамский магниевый завод“ получило положительное заключение экспертизы на проект строительства I этапа комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы. Подготовкой документации занимались компании из Новосибирска и Новокузнецка», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы.
О создании нового производства на «СМЗ» стало известно в начале 2025 года. Замгендиректора ГК «Росатом», которой принадлежит большая часть акций «СМЗ», Кирилл Комаров на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным сообщил, что специалисты корпорации создали технологию, которая выделяет редкоземельные металлы из группового концентрата. Эти металлы высоко востребованы в ветроэнергетике и электродвижении. В проект планировали инвестировать около 7 млрд рублей.
