Пермякам назвали срок окончания бабьего лета

Бабье лето продержится в Пермском крае как минимум до 21 сентября. Сухая и солнечная погода сохранится всю неделю. Об этом сообщают метеорологи.
«С 15 по 21 сентября в Пермском крае ожидается бабье лето, хотя и не такое теплое, как в 2023 и 2024 годах. Антициклон обеспечит солнечную погоду без осадков до конца рабочей недели. В течение всей недели температурные показатели превысят климатическую норму на 2 градуса на юге края, на 4-5 градусов — на севере», — рассказали специалисты ГИС-центр ПГНИУ в своем telegram-канале.
В начале недели, в понедельник и вторник, погода будет соответствовать климатической норме для середины сентября: ночью от 0 до +8 градусов, а днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов. В Перми по ночам ожидается +4…+6 градусов, а днем — +15…+17 градусов. Ветер будет слабым, а по ночам до среды местами возможны туманы.
С середины недели начнется постепенное потепление и небо очистится от облаков. В среду ночью прогнозируется +2...+7 градусов (в Перми +3…+5 градусов), а днем воздух прогреется до +15...+20 градусов (в Перми +16…+18 градусов).
Пик тепла придется на четверг: при ясной погоде днем можно ожидать +16…+21 градусов по краю и до +20 градусов в Перми. Ночи останутся прохладными: +3…+8 градусов по краю и +5…+7 градусов в Перми.
В пятницу погода изменится: появится облачность и ощутимый ветер. Ночью станет заметно теплее — +6…+11 градусов по краю и +8…+10 градусов в Перми, а днем будет около +16…+21 градусов по краю и до +20 градусов в Перми.
Теплая погода сохранится и в выходные дни. Ночные температуры составят +8...+13 градусов, по краю, +10…+12 градусов в Перми. Дневной прогрев будет зависеть от облачности. При прояснениях на большей части края может быть +18…+20 градусов, кроме северо-запада, где более вероятны дожди и пасмурная погода с температурой не выше +15 градусов.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 13 сентября в Пермском крае наступило бабье лето. Антициклон принес в регион комфортное тепло и практически полное отсутствие осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!