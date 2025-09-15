В пермском лесу появится современная спортплощадка

В Черняевском лесу в Перми обновят спортплощадку за 4,5 млн рублей
На площадке обновят покрытие и установят новые спортобъекты
В Перми планируют восстановить спортивную площадку в Черняевском лесу. Сейчас городские власти ищут подрядчика через электронный аукцион. Работы оценили в 4,5 млн рублей.

«Восстановление спортивной площадки на комплексном месте отдыха на улице Братьев Игнатовых в Черняевском участковом лесничестве. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „ПермГорЛес“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

На площадке появятся новые тренажеры, спортивные комплексы, боксерская груша. Также подрядчик должен установить ограждение, скамейки, вешалки и урны. Ремонт требуется сделать за 65 дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Черняевском лесу проведут масштабный ремонт. На территории восстановят места отдыха, велосипедные и беговые дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. 

