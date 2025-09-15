Школьники ХМАО помогли тяжелобольным детям из Пермского края

Акция «Цветы жизни» в Пермском крае собрала 4,8 млн рублей для помощи детям
Акция «Цветы жизни» проводится перед учебным годом
Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги акции «Цветы жизни». В этом году в ней приняли участие школьники из Севастополя и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего ребятам удалось собрать 4,8 млн рублей, которые пойдут на помощь тяжелобольным детям.

«28 325 школьников присоединились к благотворительной акции „Цветы жизни“ в 2025 году. Они привлекли 4 842 969 рублей на помощь сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями — подопечным „Дедморозим“. Событие объединило 184 учебных заведения из 55 населенных пунктов, включая Севастополь и Советский (ХМАО-Югра)», — сообщили URA.RU в фонде.

Акция «Цветы жизни» ежегодно проводится перед началом учебного года. С 2018 года было собрано более 32 млн рублей, а рекорд поставлен в 2024 году, когда благотворители перевели в фонд «Дедморозим» 5,1 млн рублей. Все собранные средства идут на паллиативную поддержку детей, адаптацию сирот и другую помощь нуждающимся.

