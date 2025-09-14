14 сентября 2025

«МТС Юрент» и Whoosh не удалось обжаловать запрет на электросамоткаты в Перми

Пермяки могут взять электросамокат на прокат только в других городах
Пермяки могут взять электросамокат на прокат только в других городах

Седьмой кассационный суд не удовлетворил жалобу кикшеринговых компаний «МТС Юрент» и Whoosh на запрет парковки электросамокатов в Перми. В суде подтвердили законность решения Пермского краевого суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кассационного суда.

«Седьмой кассационный суд отказал сервисам кикшеринга в удовлетворении жалобы. Решение Пермского краевого суда оставлено без изменений. Заседание состоялось 9 сентября», — рассказали в суде корреспонденту агентства.

URA.RU направило запросы в «МТС Юрент» и Whoosh, чтобы узнать, будут ли компании подавать жалобы в Верховный суд. В пресс-службе «МТС Юрент» отказались от комментария. Ответ от Whoosh ожидается.

Запрет на парковку электросамокатов в Перми действует с марта 2024 года. Сервисы кикшеринга были не согласны с этим и подали иск в суд на мэрию и пермскую городскую думу. Власти выиграли дело. Тогда сервисы кикшеринга решили обжаловать решение Пермского краевого суда в арбитраже. Но здесь их жалобу не поддержали.

