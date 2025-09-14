В Перми подорожал средний чек на каршеринг

Пермяки стали чаще пользоваться каршерингом
В Перми за год вырос средний чек на услуги каршеринга. Прирост составил 15%. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Делимобиль».
«В Перми средний чек на услуги каршеринга за год вырос на 15%. Это связано с тем, что пермяки все чаще совершают поездки на каршеринге, в том числе длительные за пределы города», — пишет «Текст» со ссылкой на пресс-службу каршеринга.
Каршеринг «Делимобиль» появился в Перми в августе 2024 года. В июле 2025 года в столицу Прикамья зашла еще одна компания «Яндекс Драйв».
