Жуткая смерть в бетономешалке, атака БПЛА и возрождение легенды: топ-7 новостей Перми и края

Завершились выборы губернатора
В Прикамье члены избиркомов после закрытия участков приступили к обработке бюллетеней. Сначала надо учесть неиспользованные листы и не забыть про голосовавших на дому.
Явка 2025 года побила рекорды прошлых лет. По последним данным, свое волеизъявление сделали 46,29% или 913 238 избирателей. Выборная кампания прошла в полном соответствии с законом. В Центральную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы.
Резко снизилось число сирот
По итогам делового визита в Пермь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала край одним их лучших регионов в стране. Территория поддержала федеральный целевой проект «Ноль-четыре» на этапе зарождения, добившись значительных результатов. По словам Львовой-Беловой, за два года количество детей до четырех лет в стационарных учреждениях сократилось почти на 50%.
Также омбудсмен помогла многодетной семье из Пермского края переехать в квартиру. Уполномоченный при президенте объяснила, что мама с пятью детьми была вынуждена ютиться в деревянном доме 1936 года постройки. При этом органы соцзащиты грозились изъять детей из-за антисанитарных условий в помещении.
Попытка атаки БПЛА в Губахе
Вечером 13 сентября вражеский беспилотник попытался атаковать промышленное предприятие в Губахе. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спецслужбы. Пожара не произошло. В результате ЧП никто не пострадал, чуть позже сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Объект продолжил работу в штатном режиме.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин призывал граждан сохранять спокойствие. Также он настоятельно рекомендовал не распространять непроверенную информацию и воздержаться от публикаций в соцсетях фото и видео с БПЛА, чтобы не предоставлять противнику оперативные данные.
Годовщина крушения Boeing 737
В Перми 14 сентября на территории Свердловского района, в месте падения «Боинга» провели акцию «Час памяти». Родственники почтили погибших минутой молчания. Затем желающие возложили цветы у часовни по улице Кабаи.
Авиакатастрофа произошла 17 лет назад. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Москвы в Пермь, потерпело крушение во время захода на посадку. До взлетно-посадочной полосы аэропорта Большое Савино самолету не хватило 11 км. Уголовное дело по факту крушения прекратили через шесть лет.
Подросток погиб в бетономешалке
В середине недели в Карагайском округе на производстве погиб 17-летний студент кудымкарского агротехникума. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Полную картину трагедии сейчас пытаются восстановить.
По данным прокуратуры, молодой человек проходил на производстве практику. Но в учебном заведении это опровергают. Мать погибшего студента сообщила версию следователей — подросток пытался очистить промышленную бетономешалку от высохшего цемента, а она внезапно начала работать. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Суд отказала в жалобе фотографу Скворцову
Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода отказал в жалобе на приговор пермяку Григорию Скворцову. Фотографа и музыканта из Перми признали виновным в госизмене и на 16 лет отправили в исправительную колонию строгого режима. Также осужденному ограничили свободу еще на один год после отбытия основного срока.
Московский суд арестовал Скворцова 29 ноября 2023 года. В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства и причины обвинения ему не ясны. Это уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.
Возрождение «Симфонии огня»
После 15-летнего перерыва в Перми провели масштабный фестиваль фейерверков «Симфония огня». Яркое шоу отгремело в ночь 14 сентября в Закамске, завершив очередной сезон уличных мероприятий.
Салют длился почти полтора часа. Пять компаний-изготовителей по традиции запускали фейерверки с барж в акватории Камы. Сейчас легендарный фестиваль планируют сделать ежегодным, чтобы привлечь внимание к культурным инициативам и промышленному потенциалу региона.
