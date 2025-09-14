14 сентября 2025

Проект нового ЖК рядом с Черняевским лесом прошел экспертизу

Новый ЖК появится через дорогу от парка
Новый ЖК появится через дорогу от парка Фото:

Проект нового жилого комплекса, который планируют построить на персечении улиц Зои Космодемьянской и Подлесной, получил положительное заключение экспертизы. Документы был выдан 11 сентября.

«Застройщик „Оникс“ получил положительное заключение экспертизы на проект возведения многоквартирного дома в микрорайоне Парковый в Перми. Заключение экспертизы датировано 11 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации.

Участок земли рядом с Черняевским лесом застройщик «Панорама», который входит в группу компаний «Оникс», купил в 2021 году. Девелопер планирует на этом месте построить жилой комплекс высотой 10-22 этажа с подземной автостоянкой. Сейчас на участке расположены магазины «Эльдорадо» и «Пятерочка».

