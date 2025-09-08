В Госдуму внесут законопроект, который обяжет продавцов выдавать продукты бесплатно в случае своей ошибки

В Госдуму внесут законопроект о введении принципа «честного чека», согласно которому в случае расхождения цены на кассе и на ценнике покупатель сможет получить товар бесплатно. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту. Инициаторами выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» .

«Законопроектом предлагается ввести принцип „честный чек“ как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — передает РИА Новости текст документа.

Авторы инициативы поясняют, что при таком подходе ритейлеры станут строже следить за актуальностью ценников, ведь каждая ошибка приведет к прямым убыткам для магазинов. Решение также направлено на устранение ситуации, когда граждане вынуждены переплачивать за товары из-за несоответствия информации на ценниках и фактической стоимости на кассе. Благодаря нововведению исчезнет заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников — риск понести расходы из-за бесплатной передачи товара будет значительно выше возможной выгоды от обмана покупателей.

Законопроект предусматривает и дополнительное право для потребителей: они смогут требовать возврата уплаченной суммы без необходимости возвращать товар продавцу, если цена на кассе оказалась выше, чем на ценнике. По мнению разработчиков, такие изменения позволят в кратчайшие сроки решить проблему ложных ценников и повысить прозрачность работы розничной торговли.

Ранее руководитель Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий сообщил, что осенью в Москве будет запущен пилотный проект, предусматривающий использование биометрических технологий для подтверждения возраста при приобретении товаров. Речь идет об офлайн-ритейле, магазинах и кассах самообслуживания, передает RT.

