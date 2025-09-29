В Екатеринбурге скончался арестант местного СИЗО

Смерть не связана с криминалом
В Екатеринбурге 24 сентября скончался арестант из СИЗО-1 (ул. Репина, 4). Мужчину обвиняли по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Обвиняемый по статье 228 УК РФ скончался в областной больнице региона», — пояснили в ведомстве. Подробности не уточняются.

Однако известно, что смерть не носит криминального характера. Она связана с заболеваниями мужчины.

