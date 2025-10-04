04 октября 2025
03 октября 2025

Пенсионер из ХМАО, которого начали искать в конце августа, пропал в июле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина вышел из дома 31 июля, может находиться в старой части Нижневртовска
Мужчина вышел из дома 31 июля, может находиться в старой части Нижневртовска Фото:
Мужчина ушел из дома по адресу: СОНТ «Ветераны», ул. Молодежная, 149
Мужчина ушел из дома по адресу: СОНТ «Ветераны», ул. Молодежная, 149
Фото:

Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) Алексей Савиных перестал выходить на связь 31 июля. До настоящего времени место нахождение мужчины не установлено. Ранее сообщалось, что Савиных пропал 28 августа, новые сведения предоставил поисковый отряд «Азимут».

«В 4:00 31 июля ушел с адреса: г. Нижневартовск, СОНТ „Ветераны“, ул. Молодежная, 149, перестал выходить на связь. По настоящее время его местонахождение не установлено. Может находиться в старой части города», — сообщают поисковики в своей группе ВКонтакте.

Было уточнено, что на мужчине находились коричневая куртка, черная футболка, синие джинсы, серая кепка и черные ботинки. Информацию о местонахождении волонтеры просят сообщать на телефон: 8 (964) 097-02-19.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) Алексей Савиных перестал выходить на связь 31 июля. До настоящего времени место нахождение мужчины не установлено. Ранее сообщалось, что Савиных пропал 28 августа, новые сведения предоставил поисковый отряд «Азимут». «В 4:00 31 июля ушел с адреса: г. Нижневартовск, СОНТ „Ветераны“, ул. Молодежная, 149, перестал выходить на связь. По настоящее время его местонахождение не установлено. Может находиться в старой части города», — сообщают поисковики в своей группе ВКонтакте. Было уточнено, что на мужчине находились коричневая куртка, черная футболка, синие джинсы, серая кепка и черные ботинки. Информацию о местонахождении волонтеры просят сообщать на телефон: 8 (964) 097-02-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...