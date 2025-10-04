Пенсионер из ХМАО, которого начали искать в конце августа, пропал в июле

Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) Алексей Савиных перестал выходить на связь 31 июля. До настоящего времени место нахождение мужчины не установлено. Ранее сообщалось, что Савиных пропал 28 августа, новые сведения предоставил поисковый отряд «Азимут».
«В 4:00 31 июля ушел с адреса: г. Нижневартовск, СОНТ „Ветераны“, ул. Молодежная, 149, перестал выходить на связь. По настоящее время его местонахождение не установлено. Может находиться в старой части города», — сообщают поисковики в своей группе ВКонтакте.
Было уточнено, что на мужчине находились коричневая куртка, черная футболка, синие джинсы, серая кепка и черные ботинки. Информацию о местонахождении волонтеры просят сообщать на телефон: 8 (964) 097-02-19.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!