В городе ХМАО появится новая архитектурная подсветка на улицах

В Пыть-Яхе (ХМАО) появится новая архитектурная и функциональная подсветка на улице Магистральной и прилегающих территориях. Об этом сообщил глава города Сергей Елишев.
«Архитектурная подсветка, украсившая зеленые зоны по улице Центральной, многоквартирные дома во втором микрорайоне и другие объекты, вызвала множество положительных откликов. Это вдохновляет нас двигаться дальше, реализовывать новые идеи и проекты», — написал мэр в своем telegram-канале.
На отрезке улицы Магистральной — от пересечения с улицей Солнечной до перекрестка с улицей Романа Кузоваткина, вплоть до школы №6, а также на улице Фармана Салманова до городской мечети планируется установка декоративного и функционального освещения. Освещение будет установлено и в подлеске возле аквацентра «Дельфин». Он отметил, что реализация проекта начнется после оформления всех необходимых документов.
