В ХМАО врачи провели сразу четыре операции 85-летней пациентке и спасли ей жизнь

В ХМАО в окружном кардиодиспансере врачи спасли жизнь 85-летней пациентки, несмотря на тяжелое сочетание болезней сердца и сосудов. После срочного совещания врачей было решено провести сразу четыре операции, сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.
«В отделение поступила 85-летняя женщина с сочетанием сразу нескольких тяжелых заболеваний сердца и сосудов: полной закупоркой левой коронарной артерии, выраженным кальцинозом и поражением аортального клапана. Провести малоинвазивную операцию было невозможно, а открытая кардиохирургия представляла огромный риск из-за возраста и состояния пациентки», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.
Из ?за преклонного возраста и сложного состояния провести обычную операцию было нельзя. В итоге оперативное вмешательство длилось почти пять часов — но оно увенчалось успехом. Сейчас пациентка проходит восстановление и с благодарностью вспоминает врачей, подаривших ей шанс на дальнейшую жизнь.
