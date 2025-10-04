04 октября 2025
03 октября 2025

В ХМАО врачи провели сразу четыре операции 85-летней пациентке и спасли ей жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галина Яковлевна родилась в мае 1940 года, застала военное детство и помнит День Победы
Галина Яковлевна родилась в мае 1940 года, застала военное детство и помнит День Победы Фото:

В ХМАО в окружном кардиодиспансере врачи спасли жизнь 85-летней пациентки, несмотря на тяжелое сочетание болезней сердца и сосудов. После срочного совещания врачей было решено провести сразу четыре операции, сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.

«В отделение поступила 85-летняя женщина с сочетанием сразу нескольких тяжелых заболеваний сердца и сосудов: полной закупоркой левой коронарной артерии, выраженным кальцинозом и поражением аортального клапана. Провести малоинвазивную операцию было невозможно, а открытая кардиохирургия представляла огромный риск из-за возраста и состояния пациентки», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.

Из ?за преклонного возраста и сложного состояния провести обычную операцию было нельзя. В итоге оперативное вмешательство длилось почти пять часов — но оно увенчалось успехом. Сейчас пациентка проходит восстановление и с благодарностью вспоминает врачей, подаривших ей шанс на дальнейшую жизнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО в окружном кардиодиспансере врачи спасли жизнь 85-летней пациентки, несмотря на тяжелое сочетание болезней сердца и сосудов. После срочного совещания врачей было решено провести сразу четыре операции, сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов. «В отделение поступила 85-летняя женщина с сочетанием сразу нескольких тяжелых заболеваний сердца и сосудов: полной закупоркой левой коронарной артерии, выраженным кальцинозом и поражением аортального клапана. Провести малоинвазивную операцию было невозможно, а открытая кардиохирургия представляла огромный риск из-за возраста и состояния пациентки», — рассказал Паськов в своем telegram-канале. Из ?за преклонного возраста и сложного состояния провести обычную операцию было нельзя. В итоге оперативное вмешательство длилось почти пять часов — но оно увенчалось успехом. Сейчас пациентка проходит восстановление и с благодарностью вспоминает врачей, подаривших ей шанс на дальнейшую жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...