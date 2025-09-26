Посол Израиля посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге. Фото

Симона Гальперин впервые в Екатеринбурге
Симона Гальперин впервые в Екатеринбурге

Посол Израиля в России Симона Гальперин в рамках поездки в Екатеринбург накануне посетила Ельцин Центр. В уральской столице она впервые, рассказали в пресс-службе ЕЦ.

«Экскурсию для посольской делегации провела на английском языке Анна Ковалева, руководитель отдела развития Музея [первого президента России] Бориса Ельцина», — пояснили там. Прямо сейчас в Екатеринбурге уже в десятый раз проходит фестиваль современной еврейской культуры, одной из площадок которого как раз таки стал ЕЦ.

Гальперин досрочно завершит свою работу на посту посла в октябре этого года. Ее назначили руководителем департамента Европы МИД Израиля. На освободившееся место утвердили Одеда Йосефа.

