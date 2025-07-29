Россияне пожаловались, что не успевают родить второго ребенка

Большинство молодых россиян планируют завести двух детей, однако откладывают рождение первого ребенка ближе к 30 годам, что мешает реализовать эти семейные установки. К такому выводу пришли исследователи Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
«Россияне хотели бы завести больше одного ребенка, однако готовы делать это ближе к 30 годам», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Мир России». В опросе, проведенном среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет, отмечается, что только около 15% респондентов считают оптимальным рождение первого ребенка у мужчин до 25 лет, а почти треть молодежи ориентируется на возраст к тридцати годам.
Для женщин приоритетный возраст материнства обычно ниже, однако ранние роды (до 21 года) одобряют лишь 15% опрошенных. При этом большинство молодых людей, еще не имеющих детей, планируют их появление в будущем, а декларирование стратегии «чайлдфри» остается крайне редким явлением.
Исследование подчеркивает, что подобный сдвиг календаря рождений связан не столько с экономическими факторами, сколько с изменением представлений о семье и браке. Более 40% молодых россиян живут вне брака или постоянных отношений, однако большинство из них рассматривают совместное проживание без регистрации как временный этап перед созданием семьи.
Аналитики отмечают, что откладывание рождения детей повышает риск того, что семьи не смогут реализовать свои репродуктивные планы без дополнительной медицинской поддержки. Нацпроект «Здоровье» предусматривает меры по поддержке фертильности, чтобы компенсировать этот демографический сдвиг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.