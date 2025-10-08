Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд установил, что Кулешова и Егорова получили взятку в особо крупном размере
Суд установил, что Кулешова и Егорова получили взятку в особо крупном размере Фото:

Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, ранее осужденные за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор. Согласно судебным документам, в июле 2025 года обе фигурантки были приговорены к девяти годам лишения свободы каждая с одновременным назначением крупных денежных штрафов.

Процесс обжалования приговора имел определенные процедурные сложности. Вторая попытка обжалования, предпринятая в сентябре, оказалась успешной — жалоба была принята к производству.

Основанием для судебного разбирательства послужило установление факта получения взяток через посредника за заключение государственных контрактов. Суд установил, что преступные схемы были связаны с реализацией национального проекта «Образование» и региональной госпрограммы, где фигуранты обеспечивали заключение договоров с подконтрольными предпринимательнице коммерческими структурами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, ранее осужденные за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор. Согласно судебным документам, в июле 2025 года обе фигурантки были приговорены к девяти годам лишения свободы каждая с одновременным назначением крупных денежных штрафов. Процесс обжалования приговора имел определенные процедурные сложности. Вторая попытка обжалования, предпринятая в сентябре, оказалась успешной — жалоба была принята к производству. Основанием для судебного разбирательства послужило установление факта получения взяток через посредника за заключение государственных контрактов. Суд установил, что преступные схемы были связаны с реализацией национального проекта «Образование» и региональной госпрограммы, где фигуранты обеспечивали заключение договоров с подконтрольными предпринимательнице коммерческими структурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...