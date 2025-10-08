Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятке

Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, ранее осужденные за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор. Согласно судебным документам, в июле 2025 года обе фигурантки были приговорены к девяти годам лишения свободы каждая с одновременным назначением крупных денежных штрафов.
Процесс обжалования приговора имел определенные процедурные сложности. Вторая попытка обжалования, предпринятая в сентябре, оказалась успешной — жалоба была принята к производству.
Основанием для судебного разбирательства послужило установление факта получения взяток через посредника за заключение государственных контрактов. Суд установил, что преступные схемы были связаны с реализацией национального проекта «Образование» и региональной госпрограммы, где фигуранты обеспечивали заключение договоров с подконтрольными предпринимательнице коммерческими структурами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.