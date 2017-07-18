13:37 18 июля 2017 2

Мы знаем ответ на вопрос, какой город в УрФО самый крутой для жизни. И это не Екатеринбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Столичное конструкторское бюро «Стрелка» составило индекс качества городской среды, урбанисты исследовали 76 городов, чтобы понять, насколько тот или иной город отвечает потребностям обычных людей. В сводный рейтинг попали сразу девять уральских городов. И, похоже, москвичи сделали неплохую попытку ответить на главные уральские вопросы: кто круче — Екатеринбург или Челябинск, Сургут или Нижневартовск, Магнитогорск или Нижний Тагил?

Пермь получила самый низкий рейтинг из всех уральских городов — всего 119 (из 300 возможных). Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Индекс качества городской среды — это возможность узнать, вступил ли город в борьбу за горожанина, — уверены составители рейтинга. Они посмотрели, как живется в 1112 городах, отдельно исследовались крупнейшие (миллионники) и крупные (население до миллиона) города. В расчет принимались безопасность, комфорт, экологичность, узнаваемость территории и современность среды, внутри этих критериев также были свои индикаторы — всего 30 параметров, каждому присваивался определeнный балл (от 1 до 10). Таким образом, максимально город мог набрать 300 баллов.

Было бы странно, если бы в рейтинге не победили Москва или Питер. Они и победили — с баллами соответственно 221 и 196. Лучшая из нестоличных городов — Казань (153).

Екатеринбург, судя по рейтингу, потерял позиции не только третьего, но и четвертого города в стране.

Его оценка в 144 балла — хуже, чем у Новосибирска.

Так, социально-досуговая инфраструктура в Екатеринбурге получила всего 24 балла из 50 возможных. Лучше всего у нас с жильем — оказывается, екатеринбуржцы живут в безопасном, комфортном, современном и уникальном жилье (36 баллов).

Но в Челябинске, оказывается, жить еще лучше, там за этот же показатель — 37.

С точки зрения москвичей, экология в жилых районах Челябинска в два раза лучше, чем в Екатеринбурге.

Столица черной металлургии получила за экологию два балла, торговый Екатеринбург — единицу (напомним, из 10 возможных).

Роскошно широкие улицы и озеленение — вот что выгодно отличает Челябинск от Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбург также проиграл Челябинску по озеленению, удобству дорог и развязок (уличной инфраструктуре). Челябинск круче даже по общественно-деловой инфраструктуре. Зато столица Среднего Урала лучше столицы Урала Южного по общегородскому пространству — в два с половиной раза. За счет чего такая существенная разница, понять невозможно, эти показатели рейтинга не раскрываются. Интереснее в Екатеринбурге и социально-досуговая инфраструктура. Так что в общем зачете Челябинск Екатеринбургу все же проиграл: 131 балл против 144 и общий на двоих приговор — плохое состояние городской среды.

Другой важнейший уральский вопрос, какой город круче — Нижний Тагил или Магнитогорск? Оба эти города, наряду с Нижневартовском, Курганом, Тюменью и Сургутом попали в рейтинг (подраздел крупных городов, с населением до полумиллиона человек).

Тут ответ, с точки зрения москвичей, однозначен — Магнитогорск. Его оценили сразу на 151 балл, состояние городской среды отмечено как удовлетворительное. Он обошел даже Курган — его оценили всего на 138 баллов. Нижний Тагил получил 143 балла, и если в городах одинаково плохое озеленение, то, например, по жилью Тагил однозначно проигрывает Магнитке.

Еще один вопрос — теперь для Севера — Нижневартовск или Сургут? Точно — Сургут.

Он набрал 155 баллов, Вартовск с его 141 баллом выглядит гораздо скромнее. В Нижневартовске лучше жилье, дороги, зато Сургут более зеленый, тут лучше социально-досуговая инфраструктура.

Но самый низкий показатель на Урале — у Кургана (131 балл). Хуже всего в столице Зауралья с озеленением и водными пространствами, а лучше всего у Тюмени — 169.

У Тюмени, таким образом, самый высокий рейтинг, и это лучший город для жизни на Урале.

Тут, с точки зрения исследователей, все очень хорошо, и его показатели выше, чем у остальных городов-конкурентов. Единственное, в чем он уступает, — в социально-досуговой инфраструктуре.

Самую нелестную на Урале оценку получила Пермь, ее баллы — всего 119, там просто беда со всеми показателями, кроме, пожалуй, уличной инфраструктуры.

«Цель индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, где в городе плохо и почему. Его можно сопоставить с медицинской экспресс-диагностикой, проводимой, чтобы выявить основные проблемы развития города. После того как проблема обнаружена, можно переходить к ее более углубленному изучению и рекомендовать конкретную программу лечения», — говорится в сопроводительной записке к исследованию.