10:55 29 декабря 2017 2

Мэр Сургута хотел быть как президент, но затея с анекдотом провалилась Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов провел историческую пресс-конференцию, подобной которой не было в истории крупнейшего города ХМАО. Мэр сумел отличиться сразу несколькими действиями — сломал традиционный формат общения с прессой, рассказал пошлую историю, попытался предотвратить неудобные вопросы. Ничего из задуманного не удалось.

Итоговая пресс-конференция мэра Сургута традиционно проводится в одной из городских телекомпаний, а после отрежессированная версия транслируется в телеэфире. В этом году площадкой стало «СургутИнформ-ТВ». И впервые глава города привел с собой заместителей — Алексея Жердева, Романа Меркулова, Николая Кривцова и человека из старой команды Александра Пелевина. По данным «URA.RU», градоначальник даже планировал посадить замов рядом с собой и заметно расстроился, когда выяснилось — на сцене есть только одно место, а его подчиненным отвели хоть и первый ряд, но в зрительском зале.

Мэр Сургута официально представил свою команду — это четыре заместителя: Алексей Жердев, Роман Меркулов, Николай Кривцов, Александр Пелевин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Советник мэра Александр Оверчук объяснил присутствие вице-мэров подведение итогов всей командой Шувалова. Журналисты при этих словах зашептались, что Вадим Шувалов, судя по всему, намерен спрятаться за спины своих подчиненных, переадресовывая им самые острые вопросы.

Неловкое молчание в телестудии до начала записи Вадим Шувалов попытался снять анекдотом. «Я вспомнил историю из жизни. Девушка пришла на рентген. Зашла в эту кабину. Из студии раздается: вы возьмите в рот. Девушка не поняла. Там опять вздохнули или что-то такое: вы возьмите в рот. В итоге, не выдержав, женщина вышла из своей кабинки, подошла к девушке и говорит: вы цепочку, пожалуйста, возьмите в рот», — рассказал глава Сургута, получив в ответ недоуменные улыбки журналистов и смешки вице-мэров.

После начала записи для телеэфира Вадим Шувалов приступил к докладу об

Пошлую историю от Шувалова никто не оценил. Наверное, стоило рассказать про часы и кортик Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

итогах года. Перечисление достижений чиновников у мэра заняло порядка получаса. Оживление у зрителей началось только после того, как глава сам затронул тему прокурорских проверок в администрации, вспомнив о негативных публикациях в местных СМИ. «Для того, чтобы убрать все вот эти разговоры, убрать эти публикации, я вынужден подать в прокуратуру. Вы знаете, я обратился с письмом. Пусть прокуратура проверит правильность деятельности администрации. Кому, как не прокуратуре, доверять? У вас есть какие-то еще другие в этом отношении сомнения?» — обратился к прессе глава.

Мэр сам поднял и скандальную тему с приватизацией муниципальных активов. «Хотел бы отметить, что ни одно предприятие не может быть приватизировано как-то кулуарно — это всегда выносится на заседания думы и публичные слушания. Поэтому эту тему хотел бы закрыть. Это вот такая позиция», — заявил Шувалов.

Пресс-конференция едва не усыпила всех журналистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

От неудобного вопроса его это не спасло. Журналисты поинтересовались, как будет реализовано поручение губернатора Комаровой, чтобы в процессе продажи активов участвовали жители. Внятного ответа представители СМИ не получили. Мэр рассказал, что все будет делаться по регламенту и закону, и все решения чиновников исходят из эффективности для города, а как сможет повлиять население — умолчал.

Конкретных ответов вообще почти никто не получил. Например, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», о том, сколько денег, не освоенных в рамках реализации жилищных программ, Сургут был вынужден вернуть в округ, Шувалов долго говорил о достижениях в расселении балков, но так и не сказал, сколько средств чиновники не смогли потратить и почему. При этом советник главы Александр Оверчук (он выступал в роли ведущего шоу) назвал ответ исчерпывающим.

Вадим Шувалов пытался избежать вопросов о приватизации. Не удалось Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В региональном департаменте финансов, кстати, подтвердили, что власти Сургута не смогли потратить все выделенные округом деньги. Городу дали 110 млн рублей на покупку жилья для льготников — ни копейки из этих средств команда Шувалова освоить не смогла. «В декабре текущего года на основании писем администрации города Сургута о невозможности использования средств бюджета автономного округа в текущем финансовом году в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по приобретению жилья средства в размере 110 272,5 тыс. рублей перераспределены бюджетам других муниципальных образований», — прокомментировали в региональном депфине.

Не считая некоторых моментов, пресс-конференция, которая затянулась на полтора часа, претендует на звание скучнейшей в истории. Мэра спрашивали про инвестиционные проекты, безопасность, теплые остановки. На пресс-конференцию пришли студенты местных вузов, которых интересовало, как можно стать советником главы города и будут ли власти привлекать волонтеров. После пресс-конференции телевизионщики в кулуарах рассказывали, что делали ставки, кто из журналистов уснет первым. К слову, корреспондент «URA.RU», по общему признанию, оказался самым стойким.

Шувалов практически не использовал и своих подчиненных, лишь дав им пару поручений. Любопытно, что уже после окончания записи вице-мэр Алексей Жердев требовал слово. «Дайте замам позицию озвучить», — говорил Жердев, но его никто не услышал.

Вадим Шувалов стал мэром Сургута в 2016-м году после отставки Дмитрия Попова из-за скандала с продажей муниципального песка. Новый глава провел несколько резонансных кадровых решений, практически полностью обновив состав высших должностных лиц администрации. Команда Шувалова в 2017 году успела отметиться в нескольких скандалах с приватизацией муниципального имущества попыткой передала рынка оплаты коммунальных услуг и проверками на хлебозаводе с привлечением ОМОНа.