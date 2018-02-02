22:21 02 февраля 2018 3

В скандальной истории будут разбираться силовики, а психологи уже нашли объяснение — во многом вина лежит на родителях Фото: pixabay.com

Стали известны новые подробности избиения сына вице-президента «ЛУКойла» Геннадия Федотова в московской школе — отец напавшей на мальчика девочки оказался телеведущим Первого канала Максимом Шарафутдиновым.

Инцидент, произошедший в элитной московской школе, прокомментировала психолог Елена Закатова. По её словам, чрезмерная активность девочки может быть связана с целым рядом факторов. При этом, «главным примером для познания мира у детей являются их родители. Дети ретранслируют интересы родителей. Если родители проявляют агрессию, либо увлекаются непригодной для детской психики информацией, дети также будут ретранслировать это поведение. Любая сфера деятельности взрослого примеряется его ребенком», — считает психолог.

Максим Шарафутдинов (на фото слева) выиграл шоу «Вышка» на «Первом канале» Фото: скрин «Первого канала»

Мальчику не повезло еще и потому, что напала девочка — курьеза в этой истории искать не стоит. «Девочки в таком возрасте более активны, чем мальчики. Эта активность может проявляться в агрессии, они более уверены в себе, что дает им некое физическое превосходство», — комментирует Елена Закатова.

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце января в раздевалке на 10-летнего сына вице-президента «ЛУКойла» напала одноклассница. Она стояла на шапке мальчика, а когда ребенок попросил девочку сойти с его вещей, то получил удар в висок. Подростка запинывали ногами. По сообщениям СМИ, медики зафиксировали ушиб локтевого сустава и правой половины лица — мальчик не успел закрыть голову во время нападения.

После инцидента отец пострадавшего написал заявление в полицию. По мнению адвоката Московской городской коллегии адвокатов Виктории Краснюк — это единственный цивилизованный выход из сложившейся ситуации, поскольку следствию и суду еще предстоит и определить степень ответственности учебного заведения, где произошло нападение.

«Учебное заведение несет ответственность за вред, если не сможет доказать, что вред был нанесен не по их вине. В данной ситуации на этот вопрос ответа нет. Его можно получить только в ходе судебного процесса», — комментирует Виктория Краснюк.

Как ранее сообщало «URA.RU», в России резко выросло количество трагических инцидентов в школах: в январе в Пермском крае два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу, в деревне Смольной (Челябинская область) один девятиклассник ранил ножом другого, в Бурятии старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова», а в конце января девочка размахивала ножом в школе в Березниках (Пермский край).