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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:53  01 февраля 2018 0

Вице-президент «ЛУКОЙЛа» заявил в полицию на школьницу, избившую его сына

Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Полиция приняла к рассмотрению медицинскую справкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Геннадий Федотов потребовал наказать девочку, которая избила его 11-летнего сына. Из-за чего подрались четвероклассники, неизвестно.

Федотов обратился в полицию, предоставив данные медицинского обследования: у его сына ушиблены локтевой сустав и лицо, передает RuPosters со ссылкой на телеграм-канал Hue. «Девочка, которая напала на него, была явно в ярости. Двинула ему по лицу, сильно ударила в локоть. Ребенка пришлось отправить в Европейский медицинский центр, где тут же дали справочку о повреждениях», — сообщил источник канала.

Федотов входит в состав правления ПАО «ЛУКОЙЛ». Он занимает должность вице-президента по экономике и планированию ПАО «ЛУКОЙЛ».

Семен Гринберг
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