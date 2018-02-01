Вице-президент «ЛУКОЙЛа» заявил в полицию на школьницу, избившую его сына

17:53 01 февраля 2018 0

Полиция приняла к рассмотрению медицинскую справку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Геннадий Федотов потребовал наказать девочку, которая избила его 11-летнего сына. Из-за чего подрались четвероклассники, неизвестно.

Федотов обратился в полицию, предоставив данные медицинского обследования: у его сына ушиблены локтевой сустав и лицо, передает RuPosters со ссылкой на телеграм-канал Hue. «Девочка, которая напала на него, была явно в ярости. Двинула ему по лицу, сильно ударила в локоть. Ребенка пришлось отправить в Европейский медицинский центр, где тут же дали справочку о повреждениях», — сообщил источник канала.

Федотов входит в состав правления ПАО «ЛУКОЙЛ». Он занимает должность вице-президента по экономике и планированию ПАО «ЛУКОЙЛ».