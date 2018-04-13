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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:48  13 апреля 2018 0

«Telegram скоро начнут блокировать по всему миру»

Главный рынок — на Ближнем Востоке — мессенджер уже потерял. Кто еще отправит Дурова в бан
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Блокировки мессенджера ожидают со дня на день. И не только в РоссииФото: flickr.com

Более чем годовое противостояние создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора закончилось блокировкой сервиса в России. Как заявил глава ведомства Александр Жаров, она может произойти с минуты на минуту.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, фестиваль молодежи и студентов, флаг ирана
В декабре 2017 года Дуров уже потерял самый крупный рынок для Telegram — иранский
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Весь последний год Павел Дуров выступал за неприкосновенность частной переписки и отказывался давать спецслужбам данные о сообщениях пользователей. ФСБ в свою очередь настаивала, что его сервисом могут бесконтрольно пользоваться террористы. Борьба создателя Telegram с Роскомнадзором широко освещалась в СМИ и стала хорошей рекламой для Telegram, где в острые моменты противостояния регистрировались миллионы новых пользователей. В июне 2017 года, когда конфликт с Роскомнадзором вошел в острую фазу, мессенджер переместился с 15-го на седьмое место по количеству скачиваний на устройствах IOS, и с 31-го на 20-е место на гаджетах Android. В целом, с 1 мая по 1 декабря количество установок выросло на 168%.

Это было частью стратегии создателя Telegrama, полагает директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Дуров устраивал определенное позерство перед интернет-сообществом, пытаясь показать всем, что его мессенджер самый неподконтрольный», — говорит политолог «URA.RU».

Из-за угрозы терроризма государство не могло отказаться от блокировки сервиса, говорит профессор Высшей школы экономики политолог Олег Матвейчев.

«Дуров не стал выдавать переписку террористов, которые устроили взрыв в Санкт-Петербурге в 2017 году. Его самого надо за такое судить, а не только его сервис закрывать», — рассказал эксперт «URA.RU».

Он полагает, что своей мерой государство подает сигнал: уступок и компромиссов в деле борьбы с терроризмом ждать не стоит.

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Многие государства давно уже приняли аналогичные меры, замечает Мартынов. «Американцы еще 17 лет назад, после трагедии 11 сентября, приняли так называемый „Патриотический акт“, который серьезно расширил возможности слежки для спецслужб, в том числе и в виртуальном пространстве», — напоминает эксперт.

Telegram — самый популярный мессенджер у террористов, говорит эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев. «Telegram демонстративно декларирует, что не дает доступа спецслужбам, и террористы этим пользуются. Власти не могут их читать, и экстремисты это знают. Из-за отказа сотрудничества с спецслужбами его уже заблокировали в ряде стран», — рассказал Ромачев «URA.RU». Он уверен, что другие сервисы до сих пор продолжают работать в России, потому что не ведут себя так вызывающе. Напомним, на данный момент Telegram заблокирован в Китае и в Иране.

Иранский рынок был для мессенджера определяющим. Летом 2017 года Telegram был у 6 миллионов россиян против 40 миллионов жителей Ирана.

Международное сообщество недовольно мессенджером и в вопросе авторского права. Telegram почти не борется с пиратским контентом. В telegram-каналах с нарушением авторских прав распространяются фильмы и музыка. В ноябре 2017 года на сервис жаловалась Universal Music за незаконное распространение альбома Taylor Swift. Тогда под давлением Apple и Google Дуров был вынужден изъять пиратские композиции и заблокировать один из каналов.

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