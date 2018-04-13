«Telegram скоро начнут блокировать по всему миру»

19:48 13 апреля 2018 0

Блокировки мессенджера ожидают со дня на день. И не только в России Фото: flickr.com

Более чем годовое противостояние создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора закончилось блокировкой сервиса в России. Как заявил глава ведомства Александр Жаров, она может произойти с минуты на минуту.

В декабре 2017 года Дуров уже потерял самый крупный рынок для Telegram — иранский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Весь последний год Павел Дуров выступал за неприкосновенность частной переписки и отказывался давать спецслужбам данные о сообщениях пользователей. ФСБ в свою очередь настаивала, что его сервисом могут бесконтрольно пользоваться террористы. Борьба создателя Telegram с Роскомнадзором широко освещалась в СМИ и стала хорошей рекламой для Telegram, где в острые моменты противостояния регистрировались миллионы новых пользователей. В июне 2017 года, когда конфликт с Роскомнадзором вошел в острую фазу, мессенджер переместился с 15-го на седьмое место по количеству скачиваний на устройствах IOS, и с 31-го на 20-е место на гаджетах Android. В целом, с 1 мая по 1 декабря количество установок выросло на 168%.

Это было частью стратегии создателя Telegrama, полагает директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Дуров устраивал определенное позерство перед интернет-сообществом, пытаясь показать всем, что его мессенджер самый неподконтрольный», — говорит политолог «URA.RU».

Из-за угрозы терроризма государство не могло отказаться от блокировки сервиса, говорит профессор Высшей школы экономики политолог Олег Матвейчев.

«Дуров не стал выдавать переписку террористов, которые устроили взрыв в Санкт-Петербурге в 2017 году. Его самого надо за такое судить, а не только его сервис закрывать», — рассказал эксперт «URA.RU».

Он полагает, что своей мерой государство подает сигнал: уступок и компромиссов в деле борьбы с терроризмом ждать не стоит.

Многие государства давно уже приняли аналогичные меры, замечает Мартынов. «Американцы еще 17 лет назад, после трагедии 11 сентября, приняли так называемый „Патриотический акт“, который серьезно расширил возможности слежки для спецслужб, в том числе и в виртуальном пространстве», — напоминает эксперт.

Telegram — самый популярный мессенджер у террористов, говорит эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев. «Telegram демонстративно декларирует, что не дает доступа спецслужбам, и террористы этим пользуются. Власти не могут их читать, и экстремисты это знают. Из-за отказа сотрудничества с спецслужбами его уже заблокировали в ряде стран», — рассказал Ромачев «URA.RU». Он уверен, что другие сервисы до сих пор продолжают работать в России, потому что не ведут себя так вызывающе. Напомним, на данный момент Telegram заблокирован в Китае и в Иране.

Иранский рынок был для мессенджера определяющим. Летом 2017 года Telegram был у 6 миллионов россиян против 40 миллионов жителей Ирана.

Международное сообщество недовольно мессенджером и в вопросе авторского права. Telegram почти не борется с пиратским контентом. В telegram-каналах с нарушением авторских прав распространяются фильмы и музыка. В ноябре 2017 года на сервис жаловалась Universal Music за незаконное распространение альбома Taylor Swift. Тогда под давлением Apple и Google Дуров был вынужден изъять пиратские композиции и заблокировать один из каналов.