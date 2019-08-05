Почему российских детей учат «неудачники» и «серые массы»?

Профессия учителя сегодня не считается престижной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дискуссия о необходимости реформы школьного образования вышла на самый высокий уровень. В июле варианты изменений системы обсуждались в Кремле — на заседании Совета при президенте РФ. Звучат самые разные предложения о том, что в первую очередь должно поменяться в учебном процессе — предлагается запретить школьникам пользоваться смартфонами, перевести обучение исключительно на цифровую платформу. Однако все изменения будут бессмысленны до тех пор, пока профессии учителя не вернут престиж, утверждает председатель Национального родительского комитета, эксперт Общественной палаты РФ Ирина Волынец. О том, почему в школы сегодня приходят по «остаточному принципу» и как педагогам избавиться от клейма «закомплексованных неудачников» — Волынец рассказала в интервью «URA.RU».

— Ирина Владимировна, сейчас на самом высоком уровне говорят о необходимости изменения образа учителя. Ведь педагог должен быть во всем примером. Вы согласны, что сегодня во многих случаях это совсем не так?

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сетует на то, что зачастую в школу идут работать не от хорошей жизни страница И.Волынец в Facebook

— Конечно, каждому родителю хотелось бы, чтобы учитель был примером, образцом для подражания, авторитетом для ребенка, чтобы это был великолепный специалист, профессионал своего дела. Возвращение престижа профессии учителя — первостепенная задача. Но начать следует с экономики — повышения зарплаты, причем не на 2-3 процента, а весьма существенно. Вот тогда мы можем набирать в школы лучших из лучших. Сегодня все совсем не так, действует пресловутый «двойной отрицательный отбор».

— Что это значит?

— Это означает, что сегодня в педагогические вузы многие абитуриенты идут по остаточному принципу. Те, кто не сумел поступить куда-то еще, идут в «пед». После получения диплома о высшем образовании многие пытаются найти более престижное и оплачиваемое место работы, чем школа. Если не получается — идут от безысходности работать педагогами в школу. В этом и заключается суть двойного отрицательного отбора.

— Не секрет, что многие ученики прямо говорят — никогда не пойду работать учителем, он же получает 15-20 тысяч рублей. То есть в общественном сознании закрепляется формула, согласно которой педагог — это неудачник…

— Именно так! И ладно бы, если так считали только школьники.

Например, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России Иван Федотов не столь давно публично назвал учителей «серой массой» и «закомплексованными неудачниками».

Это всколыхнуло общественность, ведь это сказал не человек с улицы! При этом он до сих пор так и не извинился. Это ужасно.

Реформа школьного образования давно назрела, утверждают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— То есть вопрос только в экономической составляющей: надо увеличить зарплату, и престиж вернется?

— Нет, требуется еще и проведение масштабной реформы. Так, сегодня образование считается услугой, а учитель считается обслуживающим персоналом. Учитель в этом общественном договоре выступает в качестве исполнителя, поэтому он всем должен, всем обязан, на него можно пожаловаться куда угодно из-за малейшего промаха — в прокуратуру, Роспотребнадзор и даже президенту.

Педагоги находятся между двух огней — руководством учебного заведения и родителями, которые зачастую учителей и за людей-то не считают. Эту ситуацию надо срочно менять, поскольку образование с каждым годом становится все хуже и хуже.

Например, сейчас звучат предложения перевести образовательный процесс полностью в электронный формат. Я категорически против этого — без участия человека невозможно воспитать личность, дать ей достойное образование.

— То есть школа должна не просто давать знания, но и воспитывать?

— Конечно, процесс образования неразрывно связан с воспитанием, это взаимосвязанные вещи, которые нельзя взять и разделить. Однако замученный учитель, без денег, с огромной нагрузкой, просто не может этим заниматься. Педагоги вынуждены работать и на пенсии, потому что прожить на нищенскую пенсию невозможно. Не надо также забывать, что это очень сложная профессия в эмоциональном плане, достаточно быстро происходит выгорание. Многочисленные конфликты между учителями и школьниками зачастую связаны именно с этим. Плюс ко всему, многие дети сегодня — это настоящие монстры. Фиксируется немало случаев, когда старшеклассники не только оскорбляют учителей, но и наносят им побои. Сегодня педагоги в школах абсолютно бесправны, у них только одни обязанности.

— Опросы показывают, что с каждым годом растет число детей, которые не хотят идти в школу. Это так?

— Это действительно так. Исследования демонстрируют, что детям в школах неинтересно, скучно. Это во многом связано с тем, что педагогические кадры тоже оставляют желать лучшего.

— Вопрос, который часто поднимается в различных дискуссиях — как привлечь работать в школы мужчин? Сейчас их там почти нет.

— Это опять вопрос экономики. Мужчины — это кормильцы семьи, но как раз в советской школе многие предметы вели именно мужчины. Сегодня представители сильного пола работают разве что директорами школ, у них относительно неплохая зарплата. Я знаю, что большинство учителей сегодня вынуждены трудиться на полторы-две ставки, заниматься репетиторством, чтобы сводить концы с концами.

— Если зарплаты изменятся принципиально, люди, которые сейчас работают в других сферах, могут переориентироваться и прийти в школы?

— Такая практика существовала в советское время. Люди из других профессий приходили работать в школы. Тогда была возможность набирать лучших. Надо сделать все, чтобы вернуть эту практику.