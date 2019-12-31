Югра решила не экономить на выполнении указов Путина

В Югре реализуется 12 из 13 нацпроектов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

На выполнении указов президента России Владимира Путине в Югре решили не экономить: в этом году на них потратили порядка 47 миллиардов рублей. Причем пятая часть этой суммы просто ушла на выплаты жителям по разным социальным программам. У ХМАО всегда имелись собственные меры поддержки населения, а теперь логика региональных властей совпала с общегосударственным трендом.

На детей денег не жалко

В Югре многодетным семьям решили помочь закрыть ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С появлением нацпроекта «Демография» окружные власти начали выплату субсидий для многодетных семей в размере 700 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов. В число льготников также попали семьи с инвалидами и малоимущие. В 2019 году таких получателей насчиталось порядка полутора тысяч человек. Только на этот вид поддержки было потрачено 4,5 миллиарда рублей. «Мы хотим, чтобы югорчане заводили больше детей», — объяснила это решение директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева.

Во многих российских регионах уже в 2019 году начал действовать проект «Подарок новорожденному». Всем младенцам власти дарили набор с предметами первой необходимости. Осенью прошли общественные обсуждения этой идеи, на которых было принято решение, что к рождению ребенка с 2020 года его родители получат карту с 20 тысячами рублей на счете.

Югра решила перегнать Минстрой

В Югре нужно снести два млн квадратных метра деревянного жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» власти ХМАО собираются продвигаться в ликвидации главной «ахиллесовой пяты» округа — аварийного жилья. В Югре такого жилфонда набралось на 420 тысяч квадратных метров. Губернатор Наталья Комарова поставила задачу своим подчиненным справиться со сносом раньше сроков, указанных в нацпроекте. В 2019 году улучшения жилищных условий добились больше двух тысяч семей.

Параллельно в ХМАО началась работа по созданию современных общественных и дворовых пространств. Проекты благоустройства парков, скверов, площадей реализуются и в больших городах, и в маленьких поселках. В общей сложности речь идет о 60 объектах. Проект набережной «Сэй Пан» из Белоярского района стал победителем всероссийского конкурса и получил грант в размере 60 миллионов рублей на ее строительство в 2020 году. Единственное, о чем сожалеют сами югорчане, — нацпроект отдает приоритет благоустройству общественных пространств, поэтому начинает проседать программа ремонта дворов. В этом году в порядок привели всего лишь 111 придомовых территорий на весь округ.

Ориентир на доступность

Медицинская помощь в Югре становится более высокотехнологичной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры осенью во время проведения онлайн-конференции на тему «Здравоохранение» сделала громкое заявление. Она дала поручение своим подчиненным реформировать систему записи на прием к врачам таким образом, чтобы все пациенты могли попасть на консультацию к нужному им специалисту. Теперь жители ХМАО ждут, как депздрав Югры справится с этой задачей, поскольку сейчас этот срок может растягиваться на недели, если речь идет не о приеме у терапевта.

Департамент здравоохранения Югры в отчете о проделанной в 2019 году работе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» указывает на прорывные вещи для региона. В ХМАО впервые были сделаны операции по пересадке печени, проведено порядка 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин, страдающих бесплодием. Возможно, этот показатель был бы больше с учетом ввода в строй нового перинатального центра в Сургуте. Он должен стать одним из самых современных и оснащенных учреждений такого типа в стране. Однако ввод в эксплуатацию этого объекта вновь отложен, и теперь речь идет об его открытии летом 2020 года.

Дороги начали не только ремонтировать, но и строить

Строительство дорог нужно к новым микрорайонам крупнейших городов Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в крупных городах ХМАО (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск) началось строительство новых участков автомагистралей, которые должны снизить количество пробок и обеспечить связь с новыми жилыми кварталами. В общей сложности речь идет о 125 километрах новых или реконструированных дорог. Это важное событие, потому что без федеральных средств в последние годы денег из местного и регионального бюджетов хватало только на ремонт. А в крупнейших муниципалитетах ХМАО идет активная застройка новых микрорайонов.

Впрочем, появляются и новые участки федеральных трасс. Построенное шоссе из поселка Коммунистический в поселок Унъюган позволило соединить по короткому пути Советский и Октябрьский районы ХМАО, а также значительно сократить путь на большую землю через Северный широтный коридор для жителей Березовского и Белоярского районов.

В небе над Югрой разрушат монополию Utair

В Югре увеличится количество авиаперевозчиков Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons

Власти ХМАО в 2019 году представили новую модель региональных авиаперевозок. Ее суть заключается в переработанной логистике пути как для жителей отдаленных поселений, так и для крупных городов. В этом году Югра субсидирует 14 авиарейсов и внутри региона, и за его пределами. С января их число увеличивается до 21, в том числе и за счет нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Причем летать будет не только «Utair», но и другие авиакомпании. Среди них — S7, «Ямал», «Руслайн», «ЮВТ авиа».

А вот реконструкция главных аэропортов Югры — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске — пока в нацпроекты не входит, хотя модернизация им давно уже требуется. Но так или иначе власти говорят о том, что первым в очереди на модернизацию стоит аэровокзальный комплекс Сургута, где сосредоточен самый большой пассажиропоток в регионе.

Культура нам поможет

На открытии парка «Россия — моя история» побывала вся югорская элита Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югра стала первым регионом страны, на территории которого открыт филиал государственного академического Малого театра России. Он появился благодаря соглашению между администрацией Когалыма, правительством округа, компанией «ЛУКОЙЛ» и Министерством культуры РФ. На его открытие в марте в Югре прилетала российский вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Теперь югорчане имеют возможность посещать спектакли с участием ведущих российских актеров, не покидая округ.

К концу года в регионе появился еще один важный объект — исторический парк «Россия — моя история». На пространстве в 9,5 тысяч квадратных метров размещена экспозиция, рассказывающая обо всех основных вехах российской истории с древности до наших дней с помощью современных мультимедийных возможностей. Югра стала 21-м российским регионом, где появился подобный объект. В правительстве ХМАО считают, что создание таких проектов позволяет достигать один из ключевых показателей нацпроекта «Культура» — увеличение количества посетителей учреждений культуры.

Мусорные скандалы закончились

Региональный оператор «Югра-экология» полноценно приступил к работе в 2019 году Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югра приступила к реализации национального экологического проекта в 2019 году в два этапа. Региональной оператор «Югра-экология» в южной части ХМАО приступил к работе в январе. А в северной зоне это произошло спустя шесть месяцев. Это было связано с жалобами в УФАС Югры и оспариванием итогов конкурсов, проводимых окружными властями. Но все требования законодательства были выполнены, и за год работы региональному оператору удалось ликвидировать около полутора тысяч несанкционированных свалок. В реализации нацпроекта также не обошлось без поддержки властей ХМАО — они профинансировали покупку почти шести тысяч контейнеров и обустройство 1200 контейнерных площадок на сумму более чем в 600 миллионов рублей.

Мнение политолога

Политолог Андрей Шуклин в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что власти ХМАО выделяют такие деньги на реализацию нацпроектов, чтобы оставаться в конкурентной среде с другими субъектами РФ. «Югра — северный регион. Чтобы обеспечить хорошее качество человеческого капитала, необходимо вкладывать средства и создавать условия, иначе люди просто уедут туда, где климат лучше, поэтому власти ХМАО и стараются действовать таким образом. Ну и плюс, выделяя деньги на социальные программы и все, что могут ощутить на себе люди, в конечном итоге они поднимают свой рейтинг. А что для политиков может быть важнее?» — уверен эксперт.