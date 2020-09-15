Гуляем по ВДНХ и смотрим презентацию новой PlayStation

Рекомендации URA.RU. Чем заняться 16 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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16 сентября состоится онлайн-презентация Sony PlayStation 5. Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Нескучная афиша от URA.RU

Среду, 16 сентября, сделаем максимально насыщенной вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU, собранных по всему онлайну: отправимся в путешествие, побываем в необычном музее и на концерте рок-группы из Владивостока, а еще посетим презентацию Sony и посмотрим на новую игровую консоль. Время всех событий — уральское (плюс два часа к Москве).

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва
Сегодня площадь ВДНХ составляет более 325 гектаров, прогуляться по которым теперь можно в онлайн-формате.
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что сделать утром?

Лето 2020 года на ВДНХ стало рекордным: гости могли наблюдать цветение более 1,3 млн цветов. Если вы не успели застать это удивительное зрелище оффлайн, то мы рады пригласить вас на виртуальную прогулку по ВДНХ вместе с проектом «Узнай Москву». Легкая прогулка по одному из крупнейших музейно-выставочных комплексов в мире может стать прекрасным началом дня.

Что сделать днем?

Изоляция принесла свои плоды. В мае этого года был создан Виртуальный музей самоизоляции. Прислать свои экспонаты мог любой желающий. Так, архив музея пополнился работами из России, Португалии, Японии, Польши и Украины. Работы продолжат собирать до ноября, а затем представят на оффлайн-выставке в Санкт-Петербурге, а пока можно взглянуть на уже собранные экспонаты онлайн.

Что сделать вечером?

В 22:00 можно перенестись в московский клуб «16 тонн» и в режиме реального времени побывать на концерте одной из самых ярких рок-групп Владивостока «Mari! Mari!». Музыканты возвращаются после двухлетнего перерыва с сольным концертом лучших хитов и презентацией нового сингла.

Для «сов» 16 сентября найдется еще одно интересное занятие — в 01:00 в онлайн-формате состоится презентация Sony PlayStation 5. На презентации расскажут подробнее об особенностях консоли и эксклюзивных проектах — как о стартовой линейке PlayStation 5, так и о проектах, релиз которых состоится позднее. Также ожидается, что Sony наконец-то объявит дату выхода и цену консоли.

План на 17 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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