Гуляем по ВДНХ и смотрим презентацию новой PlayStation

Среду, 16 сентября, сделаем максимально насыщенной вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU, собранных по всему онлайну: отправимся в путешествие, побываем в необычном музее и на концерте рок-группы из Владивостока, а еще посетим презентацию Sony и посмотрим на новую игровую консоль. Время всех событий — уральское (плюс два часа к Москве).
Что сделать утром?
Лето 2020 года на ВДНХ стало рекордным: гости могли наблюдать цветение более 1,3 млн цветов. Если вы не успели застать это удивительное зрелище оффлайн, то мы рады пригласить вас на виртуальную прогулку по ВДНХ вместе с проектом «Узнай Москву».
Что сделать днем?
Изоляция принесла свои плоды. В мае этого года был создан
Что сделать вечером?
В 22:00 можно перенестись в московский клуб «16 тонн» и в режиме реального времени побывать на концерте одной из самых ярких рок-групп Владивостока
Для «сов» 16 сентября найдется еще одно интересное занятие — в 01:00 в онлайн-формате состоится
План на 17 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в