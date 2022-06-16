Ученый из ХМАО взялся «на пальцах» объяснять школьную программу

Пока что приложение Дениса Валеева работает в тестовом режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аспирант Нижневартовского госуниверситета Денис Валеев взялся объяснять людям сложные научные факты простыми словами. Ученый разработал приложение, которое в один клик рассказывает, что такое первый закон Ньютона, и чем стиль барокко отличается от рококо.

«Если разбираться в сути вещей, на самом деле все намного проще, чем нас обучали в школе. Если человеку на пальцах объяснить любые сложные на первый взгляд вещи, то получится привить ему любовь к самообразованию. Основная цель „QR-знаний“ — не обучить человека полноценно, а показать, что ничего сложного в обучении нет. И тогда, заинтересовавшись, люди продолжат узнавать что-то новое», — рассказал Валеев корреспонденту URA.RU.

Приложение пока работает в тестовом режиме, поэтому количество статей в нем ограничено Фото: скриншот приложения «QR-знания»

Автор разработал приложение уже для нескольких платформ: Google Play и Windows, а также создал чат-бота в Telegram. Принцип работы софта простой — нажимаешь кнопку с названием области знаний, а программа выдает факт с понятным и интересным описанием. Но пока что система работает в тестовом режиме и количество статей ограничено. «Поэтому сейчас есть проблема — нам нужен редактор, который будет помогать с текстами. Если идея пользователям зайдет, то потребуется наполнить сайт полноценно», — уточняет ученый.

В названии — «QR-знания», автор зашифровал метод продвижения и самого приложения. Валеев планирует договориться с учреждениями, предприятиями и властями, чтобы легально разместить в общественных местах QR-коды, которые ведут на портал. «Например, на спинках сидений в автобусах или где-то в очередях в поликлинике. Если человек заскучал, то он может отсканировать QR-код, перейти на портал, выбрать область знаний и читать эти короткие статьи», — делится планами Валеев.

Так Валеев видит объяснение, что такое стиль рококо Фото: скриншот приложения «QR-знания»

Проект ученого полностью некоммерческий, поэтому рекламу в приложение добавлять он не собирается. Но финансирование и поддержка проекту необходима. Найти ее Валеев надеется в грантах и конкурсах. Поэтому аспирант вместе с научным руководителем решили заявиться на Международную премию #МЫВМЕСТЕ, которая учреждена по поручению президента Российской Федерации. «Конкурс масштабный, в нем участвует много крупных социальных проектов, которые оценивают высококвалифицированные специалисты. Поэтому здесь еще важно получить обратную связь от жюри. Возможно они предложат интересные идеи для развития приложения», — рассказал URA.RU заведующий кафедрой информатики НВГУ Туфик Казиахмедов.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

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