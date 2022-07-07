Пермская компания научила нейросеть ловить человека с оружием

Систему уже протестировали и в Перми и Казани, где в разницей в несколько месяцев произошло нападение на учебные заведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермской компании «ВИПАКС» разработали систему, которая умеет распознавать человека с оружием в руках и предупреждать о возможном нападении. На ее создание пермяков подтолкнули события, произошедшие в 2021 году в Казани и Перми. Именно в этих городах, где в результате стрельбы в учебных заведениях погибли люди, и было решено ее протестировать.

«Фактически, мы занимались разработкой детектора с октября 2021 года. А предпосылкой для послужили сентябрьские события, произошедшие в Пермском государственном научно-исследовательском университете. Это полностью пермская разработка. Наши программисты создавали ее и обучали нейросети, на которых работает детектор», — поделился с URA.RU директор по развитию компании «ВИПАКС» Алексей Шерстобитов.

Искусственный интеллект способен заметить человека с оружием, оповестить охрану и самостоятельно заблокировать двери Фото с сайта компини «ВИПАКС»

В состав комплекса входят наши видеосерверы и наши камеры, которые предлагает компания. При этом сам детектор оружия можно включить в состав уже действующей на объекте системы видеонаблюдения, признаются в «ВИПАКСе». Оборудование должно отвечает минимальным требованиям детектора.

Принцип действия системы следующий: как только в объектив камеры попадает человек с оружием (автомат, длинноствольное или помповое охотничье ружье) она распознает его, одновременно подавая звуковой сигнал и оповещая об опасности охрану. Искусственный интеллект способен даже отреагировать на звук работающего затвора или выстрелов. Ее можно запрограммировать на блокировку дверей, включение тревожной сирены или отправку уведомления в полицию.

Систему можно запрограммировать на передачу информации сотрудникам полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Системы уже прошла тестирование в Пермском филиале НИУ ВШЭ, где моделировались различные сценарии проноса оружия на территорию вуза. «Благодаря тому, что детектор оружия был протестирован в реальных условиях работы вуза, мы значительно повысили его эффективность, продолжая все это время обучать нейросети. На сегодня также завершены испытания комплекса в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева», — отметил Алексей Шерстобитов

Стоимость такого комплекса составляет 321 тыс рублей. Если же на объекте используются серверы, которые предоставляет компания, то цена такого детектора снижается в разы — до 5-10 тыс рублей. Как отмечают в «ВИПАКС» пул заказчиков на продукт уже сформирован, она может быть внедрена как на крупных промышленных объектах, так и в местах массового скопления людей: торговых центрах, банках, больницах и т. д. Однако в первую очередь, считают в «ВИПАКС», система должна заинтересовать учебные заведения. Как показали события прошлого года, повышение безопасности в школах, колледжах и вузах не теряет своей актуальности.

Российские власти не раз обращали внимание на важность стратегического партнерства представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки. Такое объединение, по их словам, позволяет сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед наукой.

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