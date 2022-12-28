Подборка самых жутких мест для путешествий в Пермском крае

Где поклоняются иноплатеням, ловят Снежного человека и плавают по «реке мертвых»

29 декабря 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Посмотрите на Пермь с темной стороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новогодние праздники можно провести на диване или гоняя на сноуборде с горы. А есть в Пермском крае места, которые потрясут вас тайнами и потусторонними явлениями. Перед новогодними каникулами подготовили для вас подборку самых крутых локаций. Темные экскурсии от PERMM

Далеко за потусторонним в Перми ходить не приходится. Музей современного искусства PERMM приглашает уже 30 декабря в таинственный лабиринт выставки «Это другое» Вадима Михайлова. Экспозиция погрузится во тьму, а пробираться по ней участники будут с помощью фонариков. «Оказавшись в полной темноте, гости смогут увидеть, что скрывают темные работы Вадима Михайлова. Пугающе-привлекательная экспозиция представляет собой мрачный лабиринт, приглашающий зрителя заглянуть в „шкафы-порталы“ и проникнуть через них в мир потустороннего», — говорится на сайте музея. Работы Вадима Михайлова не назовешь жизнерадостными Сайт PERMM Аномальная Молебка В двух часах езды от Перми находится Молебка — небольшое поселение, ставшее известным на всю страну, как первая, признанная на территории СССР аномальная зона. В 1984 году геолог Эмиль Бачурин стал здесь свидетелем «приземления» НЛО, а позже другие исследователи также фиксировали активность пришельцев и другие аномальные явления. Молебская зона по праву имеет статус космодрома инопланетян. Именно здесь установлен и памятник инопланетянину «Алешенька». Если в пришельцев вы не верите, то древняя история этих мест не менее впечатляюща. Дело в том, что эти места издавна считались святыми для народов манси. Здесь находился молебный камень, предназначенный для жертвоприношений и давший впоследствии название поселению Молебка, отмечает официальный туристический портал Пермского края. «Алешенька» встречает всех гостей Молебки, а ждет своих с других планет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Тайна черной дамы Экскурсии по мистической Перми регулярно проводит компания «Живая история». Гуляя по знакомым улицам вы узнаете множество неизвестных ранее фактов. «На экскурсии вы узнаете много мифов, историй, легенд и даже мистических фактов. А если повезет, то даже раскроете тайну черной дамы, которая и по сей день находится где-то среди нас. Также вы узнаете, в каком здании до сих пор живет Кикимора; что происходило на Архиерейском кладбище и что за черный монах преследует по ночам людей; как не нарваться на Чернобога, гуляя по центру и, вообще, кто это», — обещают организаторы. По течению «реки мертвых» В путешествие по пермской реке Стикс приглашает горожан экскурсовод Игорь Серебренников. Согласно греческой мифологии, через Стикс Харон перевозил души умерших в Аид, а пермский гид проведет вас по течению реки, которая почти полностью находится под землей. «Мы предлагаем спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках», — рассказал URA.RU Серебренников. Чтобы спуститься под землю к «реке мертвых» нужна отвага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ловим снежного человека Если на прогулку по Стиксу детей не пустят, то квест-тур «В поисках Йети» от турфирмы «Путешествие Евражки» как раз для маленьких туристов. 4 января его участников ждут квест-игра, подъем на Аринину гору на снегоходах, посещение вигвама Йети, зимнее лакомство от Йети и спортивные игры с ним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новогодние праздники можно провести на диване или гоняя на сноуборде с горы. А есть в Пермском крае места, которые потрясут вас тайнами и потусторонними явлениями. Перед новогодними каникулами подготовили для вас подборку самых крутых локаций. Темные экскурсии от PERMM Далеко за потусторонним в Перми ходить не приходится. Музей современного искусства PERMM приглашает уже 30 декабря в таинственный лабиринт выставки «Это другое» Вадима Михайлова. Экспозиция погрузится во тьму, а пробираться по ней участники будут с помощью фонариков. «Оказавшись в полной темноте, гости смогут увидеть, что скрывают темные работы Вадима Михайлова. Пугающе-привлекательная экспозиция представляет собой мрачный лабиринт, приглашающий зрителя заглянуть в „шкафы-порталы“ и проникнуть через них в мир потустороннего», — говорится на сайте музея. Аномальная Молебка В двух часах езды от Перми находится Молебка — небольшое поселение, ставшее известным на всю страну, как первая, признанная на территории СССР аномальная зона. В 1984 году геолог Эмиль Бачурин стал здесь свидетелем «приземления» НЛО, а позже другие исследователи также фиксировали активность пришельцев и другие аномальные явления. Молебская зона по праву имеет статус космодрома инопланетян. Именно здесь установлен и памятник инопланетянину «Алешенька». Если в пришельцев вы не верите, то древняя история этих мест не менее впечатляюща. Дело в том, что эти места издавна считались святыми для народов манси. Здесь находился молебный камень, предназначенный для жертвоприношений и давший впоследствии название поселению Молебка, отмечает официальный туристический портал Пермского края. Тайна черной дамы Экскурсии по мистической Перми регулярно проводит компания «Живая история». Гуляя по знакомым улицам вы узнаете множество неизвестных ранее фактов. «На экскурсии вы узнаете много мифов, историй, легенд и даже мистических фактов. А если повезет, то даже раскроете тайну черной дамы, которая и по сей день находится где-то среди нас. Также вы узнаете, в каком здании до сих пор живет Кикимора; что происходило на Архиерейском кладбище и что за черный монах преследует по ночам людей; как не нарваться на Чернобога, гуляя по центру и, вообще, кто это», — обещают организаторы. По течению «реки мертвых» В путешествие по пермской реке Стикс приглашает горожан экскурсовод Игорь Серебренников. Согласно греческой мифологии, через Стикс Харон перевозил души умерших в Аид, а пермский гид проведет вас по течению реки, которая почти полностью находится под землей. «Мы предлагаем спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках», — рассказал URA.RU Серебренников. Ловим снежного человека Если на прогулку по Стиксу детей не пустят, то квест-тур «В поисках Йети» от турфирмы «Путешествие Евражки» как раз для маленьких туристов. 4 января его участников ждут квест-игра, подъем на Аринину гору на снегоходах, посещение вигвама Йети, зимнее лакомство от Йети и спортивные игры с ним.