14 октября 2025

В Перми пройдет фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показы состоятся в «Кристалле»
Показы состоятся в «Кристалле» Фото:

Восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival готовится к открытию. В этом году он пройдет на площадках в восьми городах. В Перми показы стартуют 20 октября.

«Обширной географией отличается и сама программа фестиваля: Бразилия, Великобритания, Италия, Мальта, Нигерия, США, Франция, Япония. Лейтмотив фильмов этого года — национальная самобытность и связь культур», — сообщают организаторы.

В Перми фестиваль пройдет на площадке Пермской синематеки в центре «Кристалл» с 20 по 26 октября. Расписание показов пока не сформировано.

Первый раз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга The Art Film Festival вышел в 2024 году. Прошлой осенью пермяки смогли посмотреть фильмы, которые показывали на Берлинском, Венецианском, Каннском и других международных фестивалях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival готовится к открытию. В этом году он пройдет на площадках в восьми городах. В Перми показы стартуют 20 октября. «Обширной географией отличается и сама программа фестиваля: Бразилия, Великобритания, Италия, Мальта, Нигерия, США, Франция, Япония. Лейтмотив фильмов этого года — национальная самобытность и связь культур», — сообщают организаторы. В Перми фестиваль пройдет на площадке Пермской синематеки в центре «Кристалл» с 20 по 26 октября. Расписание показов пока не сформировано. Первый раз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга The Art Film Festival вышел в 2024 году. Прошлой осенью пермяки смогли посмотреть фильмы, которые показывали на Берлинском, Венецианском, Каннском и других международных фестивалях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...