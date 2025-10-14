В Перми пройдет фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival

Восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival готовится к открытию. В этом году он пройдет на площадках в восьми городах. В Перми показы стартуют 20 октября.
«Обширной географией отличается и сама программа фестиваля: Бразилия, Великобритания, Италия, Мальта, Нигерия, США, Франция, Япония. Лейтмотив фильмов этого года — национальная самобытность и связь культур», — сообщают организаторы.
В Перми фестиваль пройдет на площадке Пермской синематеки в центре «Кристалл» с 20 по 26 октября. Расписание показов пока не сформировано.
Первый раз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга The Art Film Festival вышел в 2024 году. Прошлой осенью пермяки смогли посмотреть фильмы, которые показывали на Берлинском, Венецианском, Каннском и других международных фестивалях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.