Активистка из Березников (Пермский край) Ирина Файзулина (внесена в список террористов и экстремистов), освобождена из СИЗО и переведена под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения принял Ленинский районный суд Перми.
«Жену пермского правозащитника, обвиняемую в донатах ФБК*, отпустили из СИЗО под домашний арест. Ленинский районный суд Перми изменил меру пресечения Ирине Файзулиной. Жена юриста Артема Файзулина из Березников находилась в СИЗО с конца августа», — пишет Properm.ru. Жену пермского правозащитника Файзулина задержали еще в конце августа.
Уголовное дело против Файзулиной было возбуждено 15 августа. Через 12 дней, 27 августа, ее задержали в Березниках и направили в Пермь. Ей было предъявлено обвинение по части 1 статьи 283.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). В ходе следствия суд первоначально избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году у Артема Файзулина прошли обыски.
*Фонд борьбы с коррупцией — организация признана в РФ экстремистской, запрещена и ликвидирована)
