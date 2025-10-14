14 октября 2025

Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае в сентябре

Пермьстат: больше всего в сентябре 2025 года в Прикамье подорожали помидоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост цен на помидоры составил более 16%
Рост цен на помидоры составил более 16% Фото:

В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали помидоры. Рост их стоимости составил более 16%, — сообщает Пермьстат.

«Индекс потребительских цен в Пермском крае в сентябре 2025 года. Помидоры свежие — 116,8% по отношению к августу 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают яйца (+6,4%). Третье место — чеснок (+4,3%).

При этом в пределах 3% подешевели куриные окорочка и овощные консервы. А также шоколадные конфеты, чай, какао и макаронные изделия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом также сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали помидоры. Рост их стоимости составил более 16%, — сообщает Пермьстат. «Индекс потребительских цен в Пермском крае в сентябре 2025 года. Помидоры свежие — 116,8% по отношению к августу 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают яйца (+6,4%). Третье место — чеснок (+4,3%). При этом в пределах 3% подешевели куриные окорочка и овощные консервы. А также шоколадные конфеты, чай, какао и макаронные изделия. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом также сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...