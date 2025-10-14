Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае в сентябре

В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали помидоры. Рост их стоимости составил более 16%, — сообщает Пермьстат.
«Индекс потребительских цен в Пермском крае в сентябре 2025 года. Помидоры свежие — 116,8% по отношению к августу 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают яйца (+6,4%). Третье место — чеснок (+4,3%).
При этом в пределах 3% подешевели куриные окорочка и овощные консервы. А также шоколадные конфеты, чай, какао и макаронные изделия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом также сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства.
