Пермяки отсудили около 200 тысяч рублей у топового застройщика

Семейная пара купила квартиру в ЖК «Дядя Степа» у застойщика «Оникс» за 3,3 млн рублей. После переезда новоселы обнаружили недостатки в отделке. Пермяки потребовали у застройщика возместить расходы, но девелопер не ответил на претензию. Тогда жильцы подали иск в суд и получили 189,9 тысячи рублей. Об этом сказано в решении суда Свердловского района Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермяки заключили с ООО „Оникс“ договор долевого участия на строительство многоквартирного дома. В процессе эксплуатации квартиры истцами были обнаружены недостатки, затрудняющие использование квартиры по назначению. Экспертиза оценила ремонт в квартире на 339,5 тысячи рублей. Также пермяки потребовали оплатить 50 тысяч рублей за проведение экспертизы. Но суд обязал вернуть пермякам только 189,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что экспертиза обнаружила в квартире замятие обоев, трещины на стенах, пустоты между плитками и другие недостатки. Также были неправильно установлены двери и окна. Поэтому общая сумма ремонта превысила 339 тысяч рублей. Но по закону с застройщика нельзя взыскать больше 3% от стоимости квартиры, поэтому сумма выплаты была сокращена до 100 тысяч рублей. Но к ней суд добавил компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей), проведение экспертизы (50 тысяч рублей) и услуги адвоката (30 тысяч рублей).
Ранее URA.RU рассказало, что застройщик «Оникс» вошел в топ девелоперов по количеству новостроек. Но ему досталость только третье место, которое застройщик поделил с ПМД. Больше всего в Перми строит ПЗСП, а на втором месте оказался «Девелопмент-Юг».
