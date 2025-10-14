14 октября 2025

Бастрыкин вмешался в ситуацию пермяков, которые живут в аварийном доме в Яйве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расселение жильцов из аварийного дома постоянно переносится (архивное фото)
Расселение жильцов из аварийного дома постоянно переносится (архивное фото) Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей многоквартирного дома в поселке Яйва. Расселение людей постоянно переносится, и они обратились в приемную главы СКР. Об этом сообщается в информационном центре СК России.

«Жители поселка Яйва обратились к Александру Бастрыкину. Их дом непригоден для проживания и признан аварийным, но расселение жильцов из раза в раз переносится. В краевом управлении по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал доклад у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина», — сообщает информационный центр.

Ранее Бастрыкин уже вмешивался в это дело и ставил ход расследования на контроль в центральном аппарате. Отмечается, что жители аварийного дома неоднократно обращались к местным властям и в надзорные органы, но это не принесло результата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей многоквартирного дома в поселке Яйва. Расселение людей постоянно переносится, и они обратились в приемную главы СКР. Об этом сообщается в информационном центре СК России. «Жители поселка Яйва обратились к Александру Бастрыкину. Их дом непригоден для проживания и признан аварийным, но расселение жильцов из раза в раз переносится. В краевом управлении по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал доклад у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина», — сообщает информационный центр. Ранее Бастрыкин уже вмешивался в это дело и ставил ход расследования на контроль в центральном аппарате. Отмечается, что жители аварийного дома неоднократно обращались к местным властям и в надзорные органы, но это не принесло результата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...