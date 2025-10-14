Бастрыкин вмешался в ситуацию пермяков, которые живут в аварийном доме в Яйве

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей многоквартирного дома в поселке Яйва. Расселение людей постоянно переносится, и они обратились в приемную главы СКР. Об этом сообщается в информационном центре СК России.
«Жители поселка Яйва обратились к Александру Бастрыкину. Их дом непригоден для проживания и признан аварийным, но расселение жильцов из раза в раз переносится. В краевом управлении по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал доклад у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина», — сообщает информационный центр.
Ранее Бастрыкин уже вмешивался в это дело и ставил ход расследования на контроль в центральном аппарате. Отмечается, что жители аварийного дома неоднократно обращались к местным властям и в надзорные органы, но это не принесло результата.
