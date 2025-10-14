Пропавшая в Нытве девочка отправилась в Пермь на автобусе

Девочка, которая 14 октября не вернулась домой после школы в Нытве, отправилась на автобусе в Пермь. Она попала в поле зрение камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, занимающиеся поиском ребенка.
«Известно, что в районе трех часов дня 13-летняя школьница села в автобус и уехала в Пермь. Мама опознала ее по камерам наблюдения, установленным в автобусе», — пояснили волонтеры.
Известно, что девочка вышла из автобуса на Автовокзале, дальнейшее ее местонахождение пока неизвестно. Сейчас поисками занимаются правоохранительные органы. Также волонтеры распространяют листовки в районе автовокзала и крупных торговых центров.
Школьница не вернулась домой после уроков в Нытве. Обеспокоенные жители стали искать ее по камерам видеонаблюдения. Она была несколько раз замечена на перекрестках и возле магазинов. Девочка одета в черный плащ и черные штаны, без головного убора. Приметы пропавшей: возраст 13 лет, рост 160 см, длинные светло-русые волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112
