14 октября 2025

Пропавшая в Нытве девочка отправилась в Пермь на автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьница приехала в Пермь на автобусе
Школьница приехала в Пермь на автобусе Фото:

Девочка, которая 14 октября не вернулась домой после школы в Нытве, отправилась на автобусе в Пермь. Она попала в поле зрение камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, занимающиеся поиском ребенка.

«Известно, что в районе трех часов дня 13-летняя школьница села в автобус и уехала в Пермь. Мама опознала ее по камерам наблюдения, установленным в автобусе», — пояснили волонтеры.

Известно, что девочка вышла из автобуса на Автовокзале, дальнейшее ее местонахождение пока неизвестно. Сейчас поисками занимаются правоохранительные органы. Также волонтеры распространяют листовки в районе автовокзала и крупных торговых центров.

Школьница не вернулась домой после уроков в Нытве. Обеспокоенные жители стали искать ее по камерам видеонаблюдения. Она была несколько раз замечена на перекрестках и возле магазинов. Девочка одета в черный плащ и черные штаны, без головного убора. Приметы пропавшей: возраст 13 лет, рост 160 см, длинные светло-русые волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка, которая 14 октября не вернулась домой после школы в Нытве, отправилась на автобусе в Пермь. Она попала в поле зрение камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, занимающиеся поиском ребенка. «Известно, что в районе трех часов дня 13-летняя школьница села в автобус и уехала в Пермь. Мама опознала ее по камерам наблюдения, установленным в автобусе», — пояснили волонтеры. Известно, что девочка вышла из автобуса на Автовокзале, дальнейшее ее местонахождение пока неизвестно. Сейчас поисками занимаются правоохранительные органы. Также волонтеры распространяют листовки в районе автовокзала и крупных торговых центров. Школьница не вернулась домой после уроков в Нытве. Обеспокоенные жители стали искать ее по камерам видеонаблюдения. Она была несколько раз замечена на перекрестках и возле магазинов. Девочка одета в черный плащ и черные штаны, без головного убора. Приметы пропавшей: возраст 13 лет, рост 160 см, длинные светло-русые волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...