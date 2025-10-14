Даже целый старинный сервиз можно обновить
Вернуть к жизни старинную вазу или чашку помогут в Пермском краеведческом музее. В Доме Мешкова состоится специальный мастер-класс по реставрации керамики (14+).
«Участники изучат основные операции по восстановлению предмета из керамики — склейку фрагментов и мастиковку утрат. Практиковаться будут на тарелках. В дальнейшем эти навыки можно будет применить и в домашних условиях», — рассказали в музее.
Наставником станет заведующая реставрационными мастерскими Пермского краеведческого музея Наталия Чурилова. Все материалы для работы выдадут на месте. Урок пройдет 22 октября.
