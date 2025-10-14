Пермяк ехал на рыбалку специально за ротаном
Рыбак из Перми Алексей Пшеничный выловил ротана в озере. Пост об этом он написал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».
«Каждому свое. Кт-то ловит щуку, налима или судака. Я же выбираю ротана. Клюет как из пулемета», — поделился с товарищами по увлечению Алексей.
Он уточнил, что ловил в озере, расположенном вблизи улицы Фоминской. В качестве приманки использовал пучок червей.
Улов ротанов из пермского озера
