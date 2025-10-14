14 октября 2025

Пермский рыбак похвастался уловом ротана. Фото

Пермяк ехал на рыбалку специально за ротаном
Пермяк ехал на рыбалку специально за ротаном Фото:

Рыбак из Перми Алексей Пшеничный выловил ротана в озере. Пост об этом он написал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

«Каждому свое. Кт-то ловит щуку, налима или судака. Я же выбираю ротана. Клюет как из пулемета», — поделился с товарищами по увлечению Алексей.

Он уточнил, что ловил в озере, расположенном вблизи улицы Фоминской. В качестве приманки использовал пучок червей.

Улов ротанов из пермского озера
Улов ротанов из пермского озера
Фото:

