Дело скандального экс-главы Чайковского Вострикова о премиях вернули на новое рассмотрение

Прокуратура Чайковского (Пермский край) обратилась в суд с требованием признать незаконными премии. Их Юрий Востриков самостоятельно назначал себе в период пребывания на посту главы муниципалитета. 14 октября 2025 года Седьмой кассационный суд отменил ранее вынесенное решение суда первой инстанции.
«Выявлено нарушение или неправильное применение норм материального права. Материалы иска прокуратуры направлены на новое рассмотрение», — сказано в картотеке дел на сайте Седьмого кассационного суд общей юрисдикции.
В январе 2025 года суд первой инстанции отказал прокуратуре в удовлетворении ее требований к бывшему главе. Решение было оставлено без изменений и Пермским краевым судом в апреле 2025 года. Однако надзорный орган подал кассационную жалобу, указав на существенные нарушения норм материального и процессуального права, допущенные при рассмотрении дела в нижестоящих судах.
Согласно материалам дела, с 2019 по 2023 годы Юрий Востриков издавал приказы о начислении себе премий и дополнительных выплат. Общий объем средств, которые прокуратура считает полученными незаконно, составляет примерно один миллион рублей. Как утверждает надзорное ведомство, эти выплаты осуществлялись без соответствующего решения Чайковской думы. В связи с этим прокуратура потребовала взыскать с экс-главы 921,7 тысячи рублей.
В представлении прокуратуры отмечается, что действия Вострикова при получении премий имеют признаки коррупционных правонарушений и нарушают нормы добросовестности, поскольку он единолично принимал решения, выходящие за рамки его полномочий, установленных законодательством и уставом муниципального образования. Прокуратура указала, что возникшее у ответчика неосновательное обогащение подлежит возврату в бюджет Чайковского городского округа Пермского края.
Юрий Востриков занимал руководящие должности в муниципалитете с перерывами с 2005 года. Сначала возглавлял город, затем район, а после объединения административных единиц — городской округ. В 2009 году он был отправлен в отставку местными депутатами, однако в 2014 году вновь избран главой муниципального района. После административной реформы в 2018 году Востриков был выбран главой объединенного округа. В 2023 году он отказался участвовать в выборах, и администрацию возглавил его соратник Алексей Агафонов.
