В Перми появятся два новых проекта для любителей аниме

В Перми планируют запустить два новых развлекательных проекта для любителей аниме-культуры. Один из них — зона с игровыми автоматами с «неоновым» оформлением, которое популярно в Азии. Об этом сообщила администрация ТРК «Семья» в своем telegram-канале .
«Аудитория проектов — молодые люди, которые активно занимаются шопингом онлайн, но ради развлечений готовы посещать торговые центры. Мы видим этот спрос, и в октябре откроется новая зона с современными игровыми автоматами, а до конца года представим еще один проект, который понравится поклонникам аниме-культуры», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Подробности о втором проекте пока не раскрываются.
Ранее URA.RU рассказало, что в июле 2025 года в Перми начало работать кафе корейского стритфуда «Чико». Запуск проекта вызвал ажиотаж среди поклонников аниме. Посетителям пришлось ждать в длинной очереди, чтобы попасть внутрь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.