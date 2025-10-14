Бизнесмена Попова обвиняют в хищении миллионов из пермской инвестиционной компании

Дмитрию Попову, экс-совладельцу пермской группы компаний «Витус», вновь предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно на апелляционном заседании, состоявшемся в Пермском краевом суде
«Речь идет о хищении 504,5 млн рублей. Аналогичную сумму инкриминировали ему и ранее, однако после отмены приговора уголовное дело было возвращено на дополнительное расследование. Суд признал законной ранее определенную меру пресечения — залог в размере 5 млн в рублей, который еще в 2020 году был внесен тестем Попова», — передает из зала суда «РБК-Пермь».
Уголовное дело о мошенничестве при привлечении инвестиций от граждан было возбуждено в августе 2020 года. Позднее к нему присоединили еще два аналогичных производства, общий ущерб по которым превысил 2,8 млн рублей. Основное обвинение Попову было предъявлено в октябре 2022 года. По версии следственных органов, с 2016 по 2020 годы предприниматель незаконно привлекал средства частных инвесторов. Всего с требованиями о возврате средств в адрес Попова обратились 342 человека, а общая сумма заявленных претензий превысила 1 млрд рублей.
В августе 2024 года Ленинский районный суд Перми признал Попова виновным, приговорив его к пяти годам лишения свободы, штрафу в размере 500 тысяч рублей и запрету занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Кроме того, суд постановил взыскать с бизнесмена 504,5 млн рублей в пользу пострадавших юридических лиц — ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции».
Однако в январе 2025 года апелляционная инстанция отменила этот приговор, сославшись на процессуальные нарушения. Материалы дела были направлены в прокуратуру для дополнительного расследования, а Попов был освобожден под залог.
В рамках повторного расследования в августе 2025 года было возбуждено новое уголовное дело по факту мошенничества, и в октябре Попову вновь официально предъявили обвинение. Свердловский районный суд Перми оставил без изменений ранее избранную меру пресечения.
На судебном заседании 13 октября Попов заявил, что с марта находился под следствием без ограничений и не скрывался. Защита предпринимателя представила ходатайство от Василия Шупортяка (тестя) с просьбой вернуть внесенный залог, однако суд отклонил данное требование, сохранив меру пресечения до конца ноября. По словам самого Попова, следственные действия по делу завершены, и ему предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.
