В Пермском крае рухнули цены на две популярные иномарки с пробегом

В Пермском крае в сентябре 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом не изменилась. Но на некоторые популярные модели цены снизились. В топ-3 самых подешевевших вошли автомобили брендов BMW, Lada и Skoda, рассказали URA.RU аналитики «Авто.ру Оценка».
«Самое заметное падение средней стоимости в регионе отмечено у BMW 5 серии. Эти автомобили стали доступнее на 8,6%, их можно купить за 3,5 млн рублей. Также в тройку наиболее подешевевших моделей вошли рестайлинговые Lada Vesta и Skoda Octavia», — сказано в сообщении.
Уточняется, что цены на Lada Vesta снизились на 6,6% до 1,24 млн рублей, а на Skoda Octavia — на 6,4% до 776 тысяч рублей. В среднем автомобили с пробегом в Пермском крае стоят 1,22 млн рублей.
