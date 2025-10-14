14 октября 2025

Компания пермского разработчика GPS-трекера «Где мои дети» сменила владельца

Компания-создатель продвигает приложение-трекер для детей
Компания-создатель продвигает приложение-трекер для детей Фото:

В ООО «Рефрэш», разработчике мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка „Где мои дети“», произошла смена собственника. Информация о смене собственника появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». 

«В ООО „Рефрэш“ сменился владелец. Новым владельцем стал Сергей Кузнецов, который также является совладельцем ООО „Кидс Аппс“, специализирующейся на цифровых продуктах для детей», — говорится в сообщении «Коммерсант Прикамье».

Отмечается, что до этого контроль над компанией принадлежал Николаю Кузнецову, который в 2023 году выкупил 93% долей у прежних партнеров. ООО «Рефрэш» основано в 2017 году. Основной продукт компании — приложение «GPS-трекер для ребенка „Где мои дети“».

