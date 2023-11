Как сейчас выглядят и чем занимаются пермские королевы красоты

Одна — покинула Россию, другая — кардинально сменила профессию

29 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Не все девушки продолжили модельную карьеру после победы в конкурсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый конкурс красоты в Перми прошел более 35 лет назад. С тех пор ежегодно выбирают самых красивых девушек разных возрастов. Одни едут дальше покорять мировые подиумы, а другие становятся специалистами в других областях. URA.RU выяснило, как сложилась жизнь пермских королев красоты. Елена Зинатулина История пермячки Елены Зинатулиной похожа на сказку о Золушке. Во время летних каникул в 2007 году девушка подрабатывала мойщицей посуды в ресторане «Татищев». Тогда ее пригласили принять участие в конкурсе «Мисс Пермь», где она вышла в финал. «Мой первый конкурс красоты перевернул мою жизнь. Он мне дал возможность начать сотрудничать с модельным агентством и работать не только в Перми, но и по России и даже за границей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Затем она была финалисткой российских конкурсов красоты «Краса России», «Мисс Волга», «Мисс Поволжье», «Мисс Евразия», а также международных «World next top model», «Queen peacemaker», «Global model of the World». Сейчас Елена живет в Москве, работает в крупном BTL агентстве, которое занимается проведением промо-мероприятий. Она увлекается верховой ездой и путешествиями. Елена посетила уже 27 стран. В конкурсах красоты девушка больше не участвует. Последний раз она выступала на конкурсе «Мисс Каппадокия — 2022». Но участие в показах и фотосессиях осталось как хобби. Елена Зинатулина в 2014 (слева) и на конкурсе в Турции в 2022 году (справа) Фото предоставлено Еленой Зинатулиной Анна Коэн Свою первую корону королевы красоты Анна Коэн получила в 16 лет на конкурсе «Мисс Колизей», который проводил одноименный пермский фитнес-клуб в 2012 году. Затем она была признана самой красивой старшеклассницей и студенткой города. «После первого конкурса мне поступило предложение работать в модельном агентстве. Было здорово получить свои первые самостоятельно заработанные деньги с участия в фотосъемках и показах», — вспоминает девушка. Карьеру модели пермячка давно оставила. Подиумам она предпочла работу веб-дизайнера. Анна работает удаленно и много путешествует. Анна Коэн на конкурсе «Мисс Колизей» в 2012 году (слева) и в наши дни (справа) Фото предоставлено Анной Коэн Александра Морозова (Ляшкова) Как и Анна Коэн пермячка Александр Морозова начинала свою карьеру с участия в «Мисс Колизей» и «Мисс студенчество», также была отобрана на «Мисс Амкар» и «Мисс Волга». Она получила корону первой вице-мисс на пермском этапе «Красы России» в 2017 году, а через год победила в Индии на конкурсе «Miss Supermodel Worldwide 2018». Но там пермячка выступала за республику Беларусь, а не Россию. На конкурсе она обошла 42 красавиц со всего мира. После победы в международном конкурсе Александра основала в России проект Supermodel Russia и стала организовывать свои проекты и шоу. Она вышла замуж за депутата Пермской городской думы Даниила Морозова. Сейчас пермячка в своих социальных сетях пишет, что работает моделью в Стамбуле. Александра Морозова на конкурсе «Мисс Волга» в 2017 году (слева) и на фотосессии в 2022 году (справа) Фото со страницы Александры Морозовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/aleksamoro Ольга Нескоромная (Родионова) В 2012 году пермячке Ольге Родионовой выпал шанс представлять Россию на конкурсе «Юная Мисс Мира», который проходил в США. До этого девушка выиграла региональный и всероссийский этапы конкурса. На «Юной Мисс Мира» Ольга вошла в топ-10. О девушке известно, что после школы она окончила Уральский федеральный университет в Екатеринбурге, а затем стала работать в области интернет-маркетинга. Ольга Нескоромная на конкурсе «Краса России» в 2011 году (слева) и на фотосессии в 2019 году (справа) Фото со страницы Ольги Нескоромной в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id18721149 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый конкурс красоты в Перми прошел более 35 лет назад. С тех пор ежегодно выбирают самых красивых девушек разных возрастов. Одни едут дальше покорять мировые подиумы, а другие становятся специалистами в других областях. URA.RU выяснило, как сложилась жизнь пермских королев красоты. История пермячки Елены Зинатулиной похожа на сказку о Золушке. Во время летних каникул в 2007 году девушка подрабатывала мойщицей посуды в ресторане «Татищев». Тогда ее пригласили принять участие в конкурсе «Мисс Пермь», где она вышла в финал. «Мой первый конкурс красоты перевернул мою жизнь. Он мне дал возможность начать сотрудничать с модельным агентством и работать не только в Перми, но и по России и даже за границей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Затем она была финалисткой российских конкурсов красоты «Краса России», «Мисс Волга», «Мисс Поволжье», «Мисс Евразия», а также международных «World next top model», «Queen peacemaker», «Global model of the World». Сейчас Елена живет в Москве, работает в крупном BTL агентстве, которое занимается проведением промо-мероприятий. Она увлекается верховой ездой и путешествиями. Елена посетила уже 27 стран. В конкурсах красоты девушка больше не участвует. Последний раз она выступала на конкурсе «Мисс Каппадокия — 2022». Но участие в показах и фотосессиях осталось как хобби. Свою первую корону королевы красоты Анна Коэн получила в 16 лет на конкурсе «Мисс Колизей», который проводил одноименный пермский фитнес-клуб в 2012 году. Затем она была признана самой красивой старшеклассницей и студенткой города. «После первого конкурса мне поступило предложение работать в модельном агентстве. Было здорово получить свои первые самостоятельно заработанные деньги с участия в фотосъемках и показах», — вспоминает девушка. Карьеру модели пермячка давно оставила. Подиумам она предпочла работу веб-дизайнера. Анна работает удаленно и много путешествует. Как и Анна Коэн пермячка Александр Морозова начинала свою карьеру с участия в «Мисс Колизей» и «Мисс студенчество», также была отобрана на «Мисс Амкар» и «Мисс Волга». Она получила корону первой вице-мисс на пермском этапе «Красы России» в 2017 году, а через год победила в Индии на конкурсе «Miss Supermodel Worldwide 2018». Но там пермячка выступала за республику Беларусь, а не Россию. На конкурсе она обошла 42 красавиц со всего мира. После победы в международном конкурсе Александра основала в России проект Supermodel Russia и стала организовывать свои проекты и шоу. Она вышла замуж за депутата Пермской городской думы Даниила Морозова. Сейчас пермячка в своих социальных сетях пишет, что работает моделью в Стамбуле. В 2012 году пермячке Ольге Родионовой выпал шанс представлять Россию на конкурсе «Юная Мисс Мира», который проходил в США. До этого девушка выиграла региональный и всероссийский этапы конкурса. На «Юной Мисс Мира» Ольга вошла в топ-10. О девушке известно, что после школы она окончила Уральский федеральный университет в Екатеринбурге, а затем стала работать в области интернет-маркетинга.