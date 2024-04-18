Врач, получившая признание Путина, рассказала правду о гепатите С

В Свердловской области 1300 пациентов с гепатитом С состоят на учете, из них 200 — дети

19 апреля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

По словам Марины Холманских, пациенты с гепатитом должны вовремя посещать врачей Фото: Областная газета (https://old.oblgazeta.ru/society/health-care/110191/) В последние десятилетия медицина сделала значительный прорыв в лечении гепатита С, превратив его из трудноизлечимого заболевания в инфекцию, которую можно полностью победить. В преддверии Всемирного Дня здоровья печени, который отмечается 19 апреля, журналист URA.RU пообщалась с главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Свердловской области Мариной Холманских о том, как лечат гепатит С и хватает ли препаратов в условиях санкций. Президент России Владимир Путин отметил высокую профессиональную деятельность Марины Холманских. 27 февраля 2023 года он наградил ее медалью святого Луки. Марина Холманских утверждает, что показатели заболеваемости связаны с диагностикой Тагильский рабочий . Фото: — В настоящее время в Свердловской области насчитывается чуть более 200 детей с хроническим гепатитом С. Какие существуют пути заражения гепатитом С у детей? Если женщина, не зная о диагнозе, забеременела, можно ли защитить ребенка или у него однозначно будет гепатит С? — Один из основных путей заражения гепатитом С — передача вируса от матери ребенку. Дети чаще всего инфицируются вирусом гепатита С при рождении, получая его от мамы. При этом риск передачи вируса от матери ребенку невелик и составляет 5-10%. Он может увеличиваться при ко-инфекции ВИЧ и вирусом гепатита С, а также при высокой вирусной нагрузке у матери. — Какие факторы риска становятся актуальными для подростков? — Все еще хоть и редко, но встречаются случаи заражения в медицинских условиях, например, при переливании крови, в стоматологии. Для подростков становятся актуальными «взрослые» факторы риска, при которых вирус может проникнуть в кровь: при нанесении татуировок и косметического татуажа, при пирсинге и обрезном маникюре, травматичных половых актах и употреблении наркотиков. Чаще всего дети заражаются гепатитом С от матерей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — С этого года начинается скрининг на гепатит С в рамках расширенной диспансеризации взрослого населения. У детей такого скрининга пока нет. Куда обращаться и как можно выявить болезнь? — Так как специфических симптомов у болезни нет (чаще всего пациенты жалуются на немотивированную усталость), заподозрить гепатит С сложно, поэтому важно знать факторы риска и при их наличии делать анализ крови на антитела к гепатиту С. Скрининговый анализ можно сделать по направлению педиатра в поликлинике бесплатно или в любой частной лаборатории платно. — На какие симптомы/факторы нужно обязательно обращать внимание родителям, чтобы не упустить болезнь? Благодаря терапии больные гепатитом С могут жить полноценно (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Важно помнить, что антитела к гепатиту С в крови не говорят о наличии активной инфекции. Они могут свидетельствовать о ранее перенесенной болезни. Почти в трети случаев организм сам может победить вирус гепатита С в остром периоде заболевания. При этом человек может не почувствовать ничего особенного: может быть небольшое повышение температуры тела, боли в животе. Поэтому при положительном анализе на антитела необходимо сделать ПЦР тест, чтобы проверить, есть ли РНК вируса в организме. Если РНК в крови обнаружена, значит, мы можем поставить диагноз «хронический гепатит С» (ХГС). И в этом случае необходимо пройти специальное противовирусное лечение. — Какая в Свердловской области динамика заболеваемости гепатитом С за последние пять лет? Как меняется общая численность заразившихся и количество вновь выявленных случаев у детей и взрослых? — Показатели заболеваемости хроническим гепатитом С напрямую связаны с выявляемостью, то есть с диагностикой. В течение последних 5 лет заболеваемость хроническим гепатитом С в регионе значительно не изменяется: так, если в 2019 году впервые было выявлено более 1100 пациентов с ХГС, в 2023 — 1300 человек. При этом заболеваемость ХГС среди детей значительно снизилась — с 28 случаев в 2019 году до 5 случаев в 2023 году. Свердловские пациенты получают терапию в полном объеме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — За последние годы в мировой медицине появились новые методы терапии для людей с гепатитом С? Что за методы и насколько широко они применяются в России и в Свердловской области в частности? — Как я уже отметила, современные препараты прямого противовирусного действия позволяют полностью излечить хронический вирусный гепатит С в большинстве случаев. При этом лечение длится в среднем всего 8-12 недель, проходит на дому, так как препараты имеют таблетированную форму и минимум нежелательных явлений. В России зарегистрированы и применяются большинство схем терапии гепатита С. — Как в Свердловской области обстоят дела с поставками лекарств от гепатита С? Ситуация как-то изменилась после введения санкций? — У нас в наличии полный ассортимент необходимых лекарственных средств. Более того, дополнительное государственное финансирование через Фонд «Круг Добра», которое выделяется с прошлого года, позволяет обеспечить лечением абсолютно всех детей, нуждающихся в терапии гепатита С. Ученые продолжают изучать гепатит С, чтобы понять закономерность мутаций (архивное фото) Фото: Ирина Смирнова © URA.RU — Могут ли пациенты получить терапию гепатита С бесплатно и что для этого нужно? — Маршрут пациента начинается в поликлинике, где назначаются все необходимые исследования, затем пациент направляется на врачебную комиссию гепатологического центра ГАУЗ СО «ОКБ№1 г. Екатеринбург». Комиссия определяет схему лечения индивидуально для каждого пациента и далее в условиях дневного стационара определенных медицинских организаций проводится непосредственно противовирусная терапия ХГС. В настоящее время в регионе 5 медицинских организаций осуществляющих противовирусную терапию ХГС в условиях дневного стационара: ГАУЗ СО «ОКБ №1 г. Екатеринбург», ГАУЗ СО «ГКБ №40 г. Екатеринбург», ГАУЗ СО «ГИБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Серовская ГБ». — Дети до 18 лет с прошлого года получают препараты для лечения гепатита С за счет Фонда «Круг добра». Для определения необходимости в терапии можно обратиться к врачу по месту жительства, а так же дети, проживающие в Екатеринбурге, могут обратиться в поликлинику ГАУЗ СО «ГДКБ №9», а дети из городов области — в поликлинику при Детской областной больнице в уральской столице. При невозможности обратиться к специалисту по месту жительства, то родители могут обратиться с вопросами на горячую линию Фонда «Круг добра». В регионе 5 медицинских организаций, осуществляющих противовирусную терапию (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Возможно ли вылечить гепатит С полностью и накладывает ли он отпечаток на последующий образ жизни? — При своевременном лечении, когда гепатит С еще не спровоцировал осложнения, о болезни можно забыть навсегда после окончания курса терапии и подтверждения эффективности через 12 недель после окончания лечения. Правда, важно помнить, что гепатитом С можно заразиться повторно. Знание факторов риска позволит защититься от реинфекции. Но если вирус гепатита С спровоцировал фиброз или цирроз печени, осложнения, связанные с сердечно-сосудистой, эндокринной или иными органами и системами, за этими заболеваниями следует отдельно следить и наблюдаться у врача. В Свердловской области утвержден порядок оказания помощи взрослым с хроническими гепатитами. Приказ регионального минздрава от 25.09.2019 № 1887-п регламентирует внедрение единого электронного регистра больных хроническими гепатитами B, C, D и организацию противовирусной терапии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние десятилетия медицина сделала значительный прорыв в лечении гепатита С, превратив его из трудноизлечимого заболевания в инфекцию, которую можно полностью победить. В преддверии Всемирного Дня здоровья печени, который отмечается 19 апреля, журналист URA.RU пообщалась с главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Свердловской области Мариной Холманских о том, как лечат гепатит С и хватает ли препаратов в условиях санкций. Президент России Владимир Путин отметил высокую профессиональную деятельность Марины Холманских. 27 февраля 2023 года он наградил ее медалью святого Луки. — В настоящее время в Свердловской области насчитывается чуть более 200 детей с хроническим гепатитом С. Какие существуют пути заражения гепатитом С у детей? Если женщина, не зная о диагнозе, забеременела, можно ли защитить ребенка или у него однозначно будет гепатит С? — Один из основных путей заражения гепатитом С — передача вируса от матери ребенку. Дети чаще всего инфицируются вирусом гепатита С при рождении, получая его от мамы. При этом риск передачи вируса от матери ребенку невелик и составляет 5-10%. Он может увеличиваться при ко-инфекции ВИЧ и вирусом гепатита С, а также при высокой вирусной нагрузке у матери. — Какие факторы риска становятся актуальными для подростков? — Все еще хоть и редко, но встречаются случаи заражения в медицинских условиях, например, при переливании крови, в стоматологии. Для подростков становятся актуальными «взрослые» факторы риска, при которых вирус может проникнуть в кровь: при нанесении татуировок и косметического татуажа, при пирсинге и обрезном маникюре, травматичных половых актах и употреблении наркотиков. — С этого года начинается скрининг на гепатит С в рамках расширенной диспансеризации взрослого населения. У детей такого скрининга пока нет. Куда обращаться и как можно выявить болезнь? — Так как специфических симптомов у болезни нет (чаще всего пациенты жалуются на немотивированную усталость), заподозрить гепатит С сложно, поэтому важно знать факторы риска и при их наличии делать анализ крови на антитела к гепатиту С. Скрининговый анализ можно сделать по направлению педиатра в поликлинике бесплатно или в любой частной лаборатории платно. — На какие симптомы/факторы нужно обязательно обращать внимание родителям, чтобы не упустить болезнь? — Важно помнить, что антитела к гепатиту С в крови не говорят о наличии активной инфекции. Они могут свидетельствовать о ранее перенесенной болезни. Почти в трети случаев организм сам может победить вирус гепатита С в остром периоде заболевания. При этом человек может не почувствовать ничего особенного: может быть небольшое повышение температуры тела, боли в животе. Поэтому при положительном анализе на антитела необходимо сделать ПЦР тест, чтобы проверить, есть ли РНК вируса в организме. Если РНК в крови обнаружена, значит, мы можем поставить диагноз «хронический гепатит С» (ХГС). И в этом случае необходимо пройти специальное противовирусное лечение. — Какая в Свердловской области динамика заболеваемости гепатитом С за последние пять лет? Как меняется общая численность заразившихся и количество вновь выявленных случаев у детей и взрослых? — Показатели заболеваемости хроническим гепатитом С напрямую связаны с выявляемостью, то есть с диагностикой. В течение последних 5 лет заболеваемость хроническим гепатитом С в регионе значительно не изменяется: так, если в 2019 году впервые было выявлено более 1100 пациентов с ХГС, в 2023 — 1300 человек. При этом заболеваемость ХГС среди детей значительно снизилась — с 28 случаев в 2019 году до 5 случаев в 2023 году. — За последние годы в мировой медицине появились новые методы терапии для людей с гепатитом С? Что за методы и насколько широко они применяются в России и в Свердловской области в частности? — Как я уже отметила, современные препараты прямого противовирусного действия позволяют полностью излечить хронический вирусный гепатит С в большинстве случаев. При этом лечение длится в среднем всего 8-12 недель, проходит на дому, так как препараты имеют таблетированную форму и минимум нежелательных явлений. В России зарегистрированы и применяются большинство схем терапии гепатита С. — Как в Свердловской области обстоят дела с поставками лекарств от гепатита С? Ситуация как-то изменилась после введения санкций? — У нас в наличии полный ассортимент необходимых лекарственных средств. Более того, дополнительное государственное финансирование через Фонд «Круг Добра», которое выделяется с прошлого года, позволяет обеспечить лечением абсолютно всех детей, нуждающихся в терапии гепатита С. — Могут ли пациенты получить терапию гепатита С бесплатно и что для этого нужно? — Маршрут пациента начинается в поликлинике, где назначаются все необходимые исследования, затем пациент направляется на врачебную комиссию гепатологического центра ГАУЗ СО «ОКБ№1 г. Екатеринбург». Комиссия определяет схему лечения индивидуально для каждого пациента и далее в условиях дневного стационара определенных медицинских организаций проводится непосредственно противовирусная терапия ХГС. — Дети до 18 лет с прошлого года получают препараты для лечения гепатита С за счет Фонда «Круг добра». Для определения необходимости в терапии можно обратиться к врачу по месту жительства, а так же дети, проживающие в Екатеринбурге, могут обратиться в поликлинику ГАУЗ СО «ГДКБ №9», а дети из городов области — в поликлинику при Детской областной больнице в уральской столице. При невозможности обратиться к специалисту по месту жительства, то родители могут обратиться с вопросами на горячую линию Фонда «Круг добра». — Возможно ли вылечить гепатит С полностью и накладывает ли он отпечаток на последующий образ жизни? — При своевременном лечении, когда гепатит С еще не спровоцировал осложнения, о болезни можно забыть навсегда после окончания курса терапии и подтверждения эффективности через 12 недель после окончания лечения. Правда, важно помнить, что гепатитом С можно заразиться повторно. Знание факторов риска позволит защититься от реинфекции. Но если вирус гепатита С спровоцировал фиброз или цирроз печени, осложнения, связанные с сердечно-сосудистой, эндокринной или иными органами и системами, за этими заболеваниями следует отдельно следить и наблюдаться у врача. В Свердловской области утвержден порядок оказания помощи взрослым с хроническими гепатитами. Приказ регионального минздрава от 25.09.2019 № 1887-п регламентирует внедрение единого электронного регистра больных хроническими гепатитами B, C, D и организацию противовирусной терапии.