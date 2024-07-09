В губернаторскую кампанию в Липецке вмешались силовики

С их помощью местные власти пытаются добиться от КПРФ диалога и компромисса

09 июля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Правоохранители проверяют коммунистов Липецка в преддверии выборов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Липецкие власти подключают силовиков для нейтрализации КПРФ на губернаторских выборах. По словам одного из народных избранников Николая Быковских, ему позвонили из отдела «К» (подразделение по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий) и сообщили о поступившем на него заявлении из правительства региона. До этого проверки прошли в отношении кандидата в губернаторы от КПРФ Сергея Токарева, депутатов заксобрания Александра Ушакова и Анатолия Шкатова. Реготделение КПРФ Липецка — одно из самых протестных в регионах Черноземья. На прошлых выборах губернатора и областного парламента коммунисты получили по 20%. Фракция компартии в заксобрании известна жесткой критикой «Единой России» и губернатора. Председатель парламента Владимир Сериков даже ездил в «спокойные» регионы, чтобы поучиться взаимодействию с оппозицией. Глава Липецкой области Игорь Артамонов, избирающийся от ЕР на второй срок в сентябре, уже пытался нейтрализовать серьезного противника в лице КПРФ. Он предложил известному в регионе партийцу Быковских занять пост вице-мэра Липецка, однако стратегия не сработала: партиец счел это за предвыборный подкуп и отказался от предложения. Липецкие власти пытаются обезопасить себя от «красной угрозы» на выборах с помощью силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В последнее время появлялись заявления в УМВД и прокуратуру в отношении кандидата в губернаторы Токарева, депутатов Шкапова и Ушакова. В преддверии выборов все это активизируется. Вчера мне позвонил сотрудник, сказал, что из правительства поступило заявление в отношении моего telegram-канала. Власть пытается нас нейтрализовать», — сообщил URA.RU депутат Быковских. Источники URA.RU связывают жесткие действия региональных властей с тем, что нейтрализовать КПРФ на этапе муниципального фильтра, вероятно, не удастся. По их словам, администрация президента рекомендовала главе региона Артамонову пропустить на выборы оппозицию, чтобы не вызывать вопросы о легитимности голосования. «Если КПРФ не пройдет муниципальный фильтр, это снизит легитимность выборов и сделает их более „скучными“. Допуск „Коммунистов России“ (партии-спойлера КПРФ) до выборов наводит на мысль о том, что и КПРФ будет участвовать. Поэтому же на выборах появился и кандидат от „Новых людей“», — считает руководитель Липецкого центра изучения общественного мнения Андрей Корчагин. «Для властей рациональнее пропустить кандидата от КПРФ Токарева на выборы, потому что если его не пропустят — это будет бить по легитимности и даст возможность коммунистам говорить, что власти их боится. Но пока, вероятно, окончательное решение не принято», — комментирует агентству за­ве­ду­ю­щий ка­фед­рой го­су­дар­ствен­но­го и му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния Кур­ско­го го­суниверситета Владимир Слатинов. Липецкий губернатор использует силовиков, чтобы убедить КПРФ вести сдержанную кампанию По мнению эксперта, с помощью силовиков липецкие власти пытаются сподвигнуть коммунистов вести согласованную, не агрессивную кампанию. «Властям не очень хотелось бы, чтобы коммунисты вели кампанию агрессивно. Артамонову не требует, чтобы его хвалили, но хочет, чтобы коммунисты соблюдали некие рамки. В ходе решения этой проблемы на КПРФ реализуются разные методы воздействия», — комментирует Слатинов. Агентство направило запрос в правительство Липецкой области. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Липецкие власти подключают силовиков для нейтрализации КПРФ на губернаторских выборах. По словам одного из народных избранников Николая Быковских, ему позвонили из отдела «К» (подразделение по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий) и сообщили о поступившем на него заявлении из правительства региона. До этого проверки прошли в отношении кандидата в губернаторы от КПРФ Сергея Токарева, депутатов заксобрания Александра Ушакова и Анатолия Шкатова. Реготделение КПРФ Липецка — одно из самых протестных в регионах Черноземья. На прошлых выборах губернатора и областного парламента коммунисты получили по 20%. Фракция компартии в заксобрании известна жесткой критикой «Единой России» и губернатора. Председатель парламента Владимир Сериков даже ездил в «спокойные» регионы, чтобы поучиться взаимодействию с оппозицией. Глава Липецкой области Игорь Артамонов, избирающийся от ЕР на второй срок в сентябре, уже пытался нейтрализовать серьезного противника в лице КПРФ. Он предложил известному в регионе партийцу Быковских занять пост вице-мэра Липецка, однако стратегия не сработала: партиец счел это за предвыборный подкуп и отказался от предложения. «В последнее время появлялись заявления в УМВД и прокуратуру в отношении кандидата в губернаторы Токарева, депутатов Шкапова и Ушакова. В преддверии выборов все это активизируется. Вчера мне позвонил сотрудник, сказал, что из правительства поступило заявление в отношении моего telegram-канала. Власть пытается нас нейтрализовать», — сообщил URA.RU депутат Быковских. Источники URA.RU связывают жесткие действия региональных властей с тем, что нейтрализовать КПРФ на этапе муниципального фильтра, вероятно, не удастся. По их словам, администрация президента рекомендовала главе региона Артамонову пропустить на выборы оппозицию, чтобы не вызывать вопросы о легитимности голосования. «Если КПРФ не пройдет муниципальный фильтр, это снизит легитимность выборов и сделает их более „скучными“. Допуск „Коммунистов России“ (партии-спойлера КПРФ) до выборов наводит на мысль о том, что и КПРФ будет участвовать. Поэтому же на выборах появился и кандидат от „Новых людей“», — считает руководитель Липецкого центра изучения общественного мнения Андрей Корчагин. «Для властей рациональнее пропустить кандидата от КПРФ Токарева на выборы, потому что если его не пропустят — это будет бить по легитимности и даст возможность коммунистам говорить, что власти их боится. Но пока, вероятно, окончательное решение не принято», — комментирует агентству за­ве­ду­ю­щий ка­фед­рой го­су­дар­ствен­но­го и му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния Кур­ско­го го­суниверситета Владимир Слатинов. По мнению эксперта, с помощью силовиков липецкие власти пытаются сподвигнуть коммунистов вести согласованную, не агрессивную кампанию. «Властям не очень хотелось бы, чтобы коммунисты вели кампанию агрессивно. Артамонову не требует, чтобы его хвалили, но хочет, чтобы коммунисты соблюдали некие рамки. В ходе решения этой проблемы на КПРФ реализуются разные методы воздействия», — комментирует Слатинов. Агентство направило запрос в правительство Липецкой области. Ответ на него ожидается.