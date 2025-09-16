В Гидрометцентре рассказали о погоде на бархатный сезон

Со вторника в России ожидается понижение температуры на юге европейской части. К пятнице дневные температуры в регионе снизятся до плюм 21…плюс 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Понижение температуры прогнозируется на юге европейской части России со вторника, к пятнице температура понизится до плюс 21 — плюс 24 градусов», — приводит слова синоптика «Интерфакс». Он подчеркнул, что такие показатели соответствуют разгару бархатного сезона.
По словам Вильфанда, ночные температуры также изменятся и будут находиться в диапазоне плюс 16…плюс 18 градусов. При этом температура воды на Черноморском побережье остается высокой: в Сочи — 25 градусов, в Геленджике — 23, в Туапсе — 24 градуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.