В Гидрометцентре рассказали о погоде на бархатный сезон

Вильфанд: на юге России ожидается снижение температуры
На юге европейской части России ожидается понижение температуры
На юге европейской части России ожидается понижение температуры

Со вторника в России ожидается понижение температуры на юге европейской части. К пятнице дневные температуры в регионе снизятся до плюм 21…плюс 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понижение температуры прогнозируется на юге европейской части России со вторника, к пятнице температура понизится до плюс 21 — плюс 24 градусов», — приводит слова синоптика «Интерфакс». Он подчеркнул, что такие показатели соответствуют разгару бархатного сезона.

По словам Вильфанда, ночные температуры также изменятся и будут находиться в диапазоне плюс 16…плюс 18 градусов. При этом температура воды на Черноморском побережье остается высокой: в Сочи — 25 градусов, в Геленджике — 23, в Туапсе — 24 градуса.

