Президент России Владимир Путин спас губернатора одного из самых протестных регионов. На встрече с главой Костромской области Сергеем Ситниковым в Кремле 20 марта российский лидер поддержал его выдвижение на четвертый срок. Как объяснили эксперты URA.RU, Ситников рисковал потерять пост из-за усталости населения и неустойчивых позиций «Единой России» в регионе, но президент решил помочь более плавно провести большие костромские выборы, на которых помимо губернатора изберут местных депутатов.
В начале встречи президент спросил у Ситникова, как идет работа в регионе. «Есть достижения, проблемы тоже есть», — поделился губернатор. Глава региона начал доклад со слов благодарности от костромчан, находящихся в зоне СВО, и вручил Путину сборник их стихов. Президент с трепетом принял подарок и передал бойцам привет.
Ситников рассказал о поддержке их семей, самих военных, развитии подшефной территории. Губернатор также доложил о промышленных проектах, развитии сельского хозяйства, здравоохранения. В конце доклада глава региона обратился к президенту с тремя просьбами.
Сначала он попросил Путина помочь построить дорожный обход Костромы, чтобы разгрузить центр города, в котором лишь один мост через Волгу. «Вся надежда только на вас», — подчеркнул Ситников.
Второй просьбой стала помощь в подготовке празднования 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря в 2030 году. «Конечно, надо помогать. Знаковое событие, 700 лет основания. Договорились», — отреагировал Путин.
Третье обращение стало политическим. Ситников попросил одобрения президента на участие в выборах.
“Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат”, — поддержал Путин Ситникова.
В 2025 году в регионе пройдут сразу три крупные избирательные кампании: губернаторская, в заксобрание и гордуму. Ситников руководит областью с 2012 года, но федеральные политологи часто упоминали его в списках потенциальных отставников. Протестный потенциал региона достаточно большой, поэтому у «Единой России» также неустойчивы позиции. Для обеспечения нужного результата на выборах партии приходится идти на сделки с оппозицией. Одним из громких политических событий осени 2024 года стал «договорняк» местной ЕР с «Новыми людьми». Тогда URA.RU писало, что единоросс и заместитель губернатора по внутренней политике Иван Богданов пообещал НЛ два мандата в областной думе и один — в городской, чтобы сгладить острые углы.
Путин решил поддержать выдвижение Ситникова на новый срок, потому что в сложном регионе губернатору все же удавалось обеспечить «длительную стабильность элитной и электоральной ситуации», считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Но очевидны и связанные с этим риски: инертность управления и депутатского корпуса, усталость населения, — добавил политолог. —
Избирательная кампания Ситникова не будет простой, возможно возникновение значительных очагов протестного голосования. Не исключено, что технические по существу кандидаты могут стать центрами консолидации крупных электоральных групп”.
Поддержка Ситникова со стороны Путина поможет «Единой России» более плавно пройти сложные выборы в регионе, уверен руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «В самой Костроме на выборах в гордуму могут быть определенные сложности. Но на выборах в заксобрание все должно пройти достаточно спокойно. Трансляция поддержки президента через губернатора на „Единую Россию“ позволит провести все без серьезных эксцессов, несмотря на достаточно непростую социально-экономическую ситуацию в регионе», — заявил собеседник URA.RU.
В регионах стали чаще происходить конфликты между элитами и «губернаторами-варягами», отметил доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. По его словам, в России более половины губернаторов — «приезжие». «Ситников местный. Президент стремится выравнять баланс, чтобы представители местных элит могли возглавлять свой субъект», — объяснил политолог.
По его мнению, на решение президента повлияли и личные качества Ситникова. «Он хитроватый, неглупый, старательный, что-то пытается сделать, поэтому ряд проектов все-таки в регионе реализуются», — резюмировал Нечаев.
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