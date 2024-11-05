Единоросс обхитрил «Новых людей» и забрал их ценный актив

«Единая Россия», начавшая подготовку к крупным выборам-2025, тестирует эксклюзивные технологии по нейтрализации конкурентов. В Костромской области единороссу и заместителю губернатора по внутренней политике Ивану Богданову удалось подчинить себе давнего врага в лице «Новых людей» хитрой «многоходовкой». Воспользовавшись внутрипартийным конфликтом, он сначала добился увольнения партийной команды, а потом получил возможность самостоятельно формировать новую. Эксперты увидели в таких действиях новый риск. Подробности костромского кейса выяснил корреспондент URA.RU, побывавший в регионе.
Костромская область долгие годы считалась регионом красного пояса. На выборах в заксобрание в 2020 году ЕР получила там 32,7%, КПРФ -17%, ЛДПР — 12,2%. На выборах в Госдуму в 2021 году ЕР чуть не проиграла коммунистам, получив 30% против 28,4%. Протест в регионе сохраняется. Это понятно даже из общения с людьми на улицах. Во время визита корреспондент URA.RU спросил пять случайных человек о том, удовлетворены ли они деятельностью губернатора Сергея Ситникова. Главу региона подвергли жесткой критике. Ключевые триггеры для населения — отсутствие второго моста через Волгу, который губернатор обещает с 2013 года, отсутствие газа в большинстве районов области и даже в самой Костроме, крайне медленные темпы строительства и ремонта социальных объектов.
«На мой взгляд, одним из проблемных губернаторов является глава Костромской области. Костромская область проблемный регион с точки зрения социально-экономического развития в Центральном федеральном округе (ЦФО). Из 17 регионов Костромская область занимает либо последние, либо предпоследние места по этому направлению. Для региона свойственна аграрная архаика. Костромская область, в силу личности губернатора Сергея Ситникова, является регионом социальной деградации», — отмечал в интервью с URA.RU профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
Под руководством Дмитрия Федина, приехавшего в регион из Санкт-Петербурга, «Новые люди» работали в Костроме с самого основания, с 2020 года. На выборах в заксобрание получили один из самых высоких результатов по стране — 7,4%. В регионе у партии есть депутат заксобрания Елена Потешкина и депутат Шунгенского поселения Андрей Шишов. Отделение функционировало активнее других: к примеру, было целых пять ставок с зарплатой, когда в большинстве партийных отделений, даже в крупных городах, как правило, две-три. Показательно и то, что на группу реготделения партии «ВКонтакте» подписано больше, чем на всю оппозицию в регионе вместе взятую (4,5 тысячи человек).
В конце октября URA.RU стало известно, что федеральное руководство «Новых людей» пошло на сделку с «Единой Россией»: руководитель костромского управления по внутренней политике, а в прошлом глава фракции ЕР в облдуме Иван Богданов побывал на аудиенции у лидера партии Алексея Нечаева и предложил два мандата в областной думе и один — в городской. Взамен он потребовал уволить руководителя реготделения Дмитрия Федина, сославшись на его конфликтность. Нечаев согласился, о решении доложили Федину.
Как позже выяснило агентство, мотивы Богданова заключались ещё и в личной мести Федину за то, что тот в 2023 году подставил его перед губернатором Ситниковым. Тогда проходили довыборы в областную думу по 10-му округу. От «Единой России» шел кандидат, которого лоббировал сенатор от региона Сергей Калашник — Владимир Балдин, руководитель проекта по строительству газопровода АО «Интер РАО-Электрогенерация». Все договоренности в правительстве были заключены, однако неожиданно «Новые люди» выдвинули такого же ресурсного кандидата — генерального директора деревообрабатывающего предприятия «Дарпас» Артура Баядяна.
«Тогда Богданов через администрацию президента обращался к федеральному руководству „Новых людей“ с просьбой снять Баядяна с выборов. Ему ответили положительно, однако впоследствии Федин отстоял Баядяна в московском штабе партии, деньги за кампанию уже были внесены. Богданов же доложил губернатору, что проблема решена. Когда Баядян все же официально выдвинул кандидатуру — Ситников распек своего заместителя, Богданов оказался в опале», — рассказывают инсайдеры URA.RU из Костромы. Баядяна тогда все же сняли с выборов через суд.
Решение руководства «Новых» пойти на сделку с Богдановым вызвало удивление у большинства собеседников URA.RU в Костроме. Федин работал в регионе четыре года, с самого основания партии, избрал двух депутатов (в заксобрание Костромской области и в думу Шунгенского сельского поселения), судя по социальным сетям партии, не работал в пику власти и не использовал протестную повестку. Наиболее часто используемая тематика — мелкие городские проблемы и благотворительные акции.
«Скорее всего, их обманут. „Новым людям“, вероятно, наобещали, что на выборах-2025 для них будет благоприятный режим, что им дадут мандаты. Но точно так же в прошлом в Костроме обманули ЛДПР и „Справедливую Россию“. Ситуация идентична», — говорит агентству председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин.
Не понимает решения «Новых» и глава костромского обкома КПРФ, депутат шести созывов облдумы Валерий Ижицкий. «Конечно, это другая партия и их внутренняя проблема, но для меня основания этого решения не понятны. Федин — достаточно любопытный и энергичный парень. И мне жаль, что он уходит. Чем больше вменяемых людей, которые не кричат по пустякам, а обращают внимание на проблемы населения, тем лучше и для меня, и для КПРФ», — отмечает политик в беседе с URA.RU.
Противоположное мнение у депутата облдумы от «Справедливой России» Александра Плюснина, который считает, что Федин лишился поста из-за неэффективности. «Предыдущий руководитель не проявлял активности. Он ничего не делал. Политическая жизнь подразумевает борьбу за власть. Я не слышал, чтобы Федин активно выставлял кандидатов на выборах. Можно проводить множество акций, но их никто не будет замечать. Я думаю, что верхушка власти „Новых людей“ проанализировала ситуацию и приняла такое решение», — полагает Плюснин.
URA.RU все же удалось выяснить возможную причину такого решения руководства «Новых». Два близких к федеральному штабу НЛ источника утверждают, что у руководителя исполкома партии Айрата Ахметзянова и Дмитрия Федина — давний конфликт. По словам источников, именно Ахметзянов лоббировал отставку Федина в центральном штабе партии, и именно с ним первоначально общался Богданов. Поэтому добиться положительного решения было нетрудно. Ахмедзянов, якобы, давно искал предлог. Причины внутрипартийного конфликта не раскрываются.
Агентство связалось с Дмитрием Фединым. Он сообщил, что не может комментировать произошедшее, пока официально является членом партии.
Центральный штаб уволил вместе с Фединым весь существующий штат партии из пяти человек. Оставшийся актив также покинул отделение вслед за прежним руководством. Вместо прежней команды в регион направлены две сотрудницы московского штаба — 24-летние Мария Баженова и Диана Топадзе. По данным агентства, они координировали работу в нескольких округах на выборах в Мосгордуму-2024.
Новым «варягам», фактически, оказалось не кем руководить, а уже в 2025 году выборы в областную и городскую думы. Богданов, воспользовавшись ситуацией, получил возможность самостоятельно назначать подконтрольных людей на ключевые партийные посты.
«Новую команду начали искать через администрацию области. В районы из управления внутренней политики поступила задача найти для „Новых людей“ районных координаторов. Привлекаться будут рядовые бюджетники», — сообщает источник, близкий к управлению внутренней политики в районах.
Эксперт Николай Сорокин усомнился в том, что нейтрализация «Новых людей» — это победа для Богданова. «Областная администрация держит курс на последовательное ослабление системной оппозиции. На сегодня им это удалось. Но в администрации заблуждаются, если считают, что все голоса от „Новых людей“, ЛДПР и „Справедливой России“ перейдут в „Единую Россию“. Голоса перетекут в КПРФ, единственную партию в регионе, которая открыто критикует неэффективность областных властей», — считает он.
Коммунисты радоваться не спешат. «КПРФ не сторонник того, чтобы зачистить политическое поле и убрать конкурентов. У „Новых людей“ свой электорат, свое видение и очень много молодых, ярких, самобытных людей. Сегодня партией власти принято решение, что есть только они. Судя по выборам в наши органы местного самоуправления, которые прошли в сентябре, линия все та же — не пускать и не давать. Но мы не посыпаем голову пеплом, мы ищем варианты, ищем людей», — говорит глава обкома КПРФ Валерий Ижицкий.
Политолог Евгений Минченко, работавший с «Новыми людьми» на выборах-2020, отмечает: «Политический процесс — это сложное сочетание элитных договоренностей и электоральных технологий. Электоральные технологии без элитных договоренностей или, как минимум, без ограничения красных линий, могут быть недостаточно эффективными. Элитные договоренности, не подкрепленные качественными политическими технологиями, тоже в итоге могут закончиться пшиком. Поэтому рекомендация „Новым людям“ — быть гибкими, адекватными, договариваться и при этом помнить о своих избирателях».
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