Судьбу «Справедливой России» определят выборы губернатора Чувашии

Одна из главных интриг выборов-2025 — отдадут ли политические администраторы страны Чувашию «Справедливой России» на еще одну пятилетку. Всего в России осталось три губернатора не от ЕР и единственный — от эсеров. Политологи и источники агентства из региона утверждают, что глава республики Олег Николаев, заручившись поддержкой олигарха, силовиков и депутата Госдумы, уже готовит предвыборную программу. Интрига с избранием Николаева разворачивается на фоне дискуссий, будет ли вообще существовать СРЗП по итогам выборов в Госдуму-2026.
Как «Справедливой России» отдали регион
В 2020 году Олег Николаев сменил на посту главы Чувашии скандально-известного единоросса Михаила Игнатьева, которого президент отправил в отставку в связи с утратой доверия. Как сообщают источники агентства из региона, выбирать было не из кого, а поэтому должность отдали справедливороссу Николаеву, заседавшему в Госдуме.
«За ним не стоит никакая группа. Это классический пример попадания во власть от оппозиционной партии. „Справедливая Россия“ хорошо отработала на выборах в Госдуму, до этого Николаев тоже был на слуху и уже выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора, но набрал 14%. Какой-то битвы за Чувашию не было, у элит там нет никаких экономических интересов», — говорит анонимный собеседник агентства.
Несмотря на партийную принадлежность, Николаев считается системным человеком. Это доказывают результаты «Единой России» в регионе: в 2021 году на выборах в Госсовет республики партия власти получила 30 мест из 44, а «Справедливая Россия» — всего четыре. Большинство ЕР получила и на выборах в городское собрание Чебоксар в 2020 году — 35%.
Дружба с силовиками
Среди местного истеблишмента Николаева называют компромиссной фигурой. Источники из региона подчеркивают его тесные связи с силовым блоком. Именно поэтому, говорят источники, недавние массовые задержания чиновников правительства не скажутся на губернаторе.
По словам инсайдеров, Николаев заранее знал обо всех своих подчиненных, находящихся «в разработке» у оперативных ведомств. В нужный момент он просто увольнял их, не дожидаясь арестов.
Весной 2024 года уголовное дело возбудили против вице-премьера правительства Чувашии Павла Данилова за получение крупной взятки фирм за то, чтобы подвластные Минстрою республики организации заключили с ними госконтракты. Вместе с ним арестовали главу АО «Специализированный застройщик „Ипотечная корпорация Чувашской республики“ Алексея Антонова. В августе прокуратура проверяла министра строительства Михаила Коледу. По итогам проверки Николаев отправил его в отставку. Заранее был уволен и вице-премьер Данилов.
Влиятельные друзья
Хоть Николаев и не принадлежит к каким-либо элитным группам, у него есть несколько федеральных друзей, которые также могут оказать влияние на итоговое решение администрации президента по поводу пролонгации полномочий губернатора. Одним из союзников источники агентства называют нефтяного и алюминиевого миллиардера Виктора Вексельберга (занимает 23 место в списке Forbes, обладает состоянием в 7 млрд долларов).
«Он в рамках концессионных соглашений помогает Николаеву зашивать дыры в регионе, на которые банально не хватает бюджетных денег. В основном, он «прикрывает» коммуналку, вкладывает деньги в ремонт домов, в капитальное строительство», — говорит собеседник агентства на условиях анонимности.
С августа 2021 году связанная с Вексельбергом компания «Т Плюс» получила в свое распоряжение теплосети и все связанное с ними хозяйство Чебоксар и Новочебоксарска. Таким образом, началась реализация концессионного соглашения между Чувашией и инвестором, в рамках которого «Т плюс» обслуживает теплосети. Кроме того, Вексельбергу принадлежит тепличный комплекс «Новочебоксарский», который он строил еще в 2019 году. Общая сумма инвестиций составила более 6,6 млрд рублей.
Покровителем Николаева на федеральном уровне считается депутат пяти созывов Госдумы и председатель комитета по экономической политике Анатолий Аксаков, который также начинал свою карьеру в Чувашской республике. По информации из открытых источников, еще 2002 году он пролоббировал Николаева на пост руководителя департамента развития предпринимательской деятельности Чувашской республики.
В последнее время именно на Аксакова, уверяют близкие к местному правительству источники, возлагает надежды Олег Николаев. Депутат должен помочь губернатору осуществить грандиозный план — привлечь триллион рублей в Чувашию с 2025 по 2030 годы в рамках программы социально-экономического развития республики, составленную региональными властями.
Николаев готовится к выборам
Запрашиваемый триллион рублей у федералов и будет предвыборным проектом Николаева, — отмечают инсайдеры из региона. Он намерен добиться позитивного ответа уже к лету, чтобы построить на этом предвыборную кампанию и продемонстрировать свои лоббистские способности избирателям.
Депутат Чебоксарского городского собрания и руководитель фракции ЛДПР Эдуард Петров отмечает, что Николаев, действительно, уже начал предвыборную кампанию, однако сам не уверен, что его согласуют на второй срок. «У него есть опасения: „Единой России“, наверняка, хотелось бы выдвинуть своего кандидата. Все ждут отмашку от федерального центра. Однако предвыборную кампанию Николаев уже так или иначе запустил. Он точно так же анонсировал масштабные проекты и в 2020 году, обещал канатную дорогу, расширение города, и много другого. Но выполнено оказалось далеко не все, мы видим огромное количество срывов сроков по национальным проектам, многое не реализовано», — говорит депутат.
Амбиции губернатора уже начали встречать сопротивление в федеральном центре. В конце декабря сенатор от Чувашии Николай Федоров раскритиковал план развития, назвав некоторые его пункты не амбициозными, а также отметил, что по многим пунктам программы отсутствует конкретика — не указаны сроки и параметры реализации.
По словам инсайдеров из региона, Николаев устроил подчиненным разнос, и теперь лично следит не только за доработкой программы, но и за работой над всеми национальными проектами. «Особый упор делается на то, что по реализации нацпроектов даже намеков не должно быть на наличие косяков (любых, хоть технических). И по социальной сфере, и по комфортной городской среде тоже должна демонстрироваться если не абсолютная, то устойчивая идиллия. Для привлечения денег нужна красивая статистика за предыдущие периоды, как признак грамотных решений и устойчивой управляемости», — делится собеседник агентства на условиях анонимности.
По мнению политолога Сергея Маркелова, «Единая Россия» не станет выдвигать кандидата на выборы губернатора в Чувашии. «Я думаю, что в партии не будут выбирать стратегию «выдвинуть везде по максимуму, хоть потом и опозориться». Скорее всего, кандидата от «Единой России» не будет. Это не нужно даже для того, чтобы создавать интригу. С этим прекрасно справятся коммунисты, которые во время кампании с утра до вечера будут критиковать Николаева», — считает эксперт.
Агентство связалось с пресс-службой «Единой России» в Чувашии. Там сообщили, что не знают, будет ли республиканское отделение выдвигать кандидата в губернаторы.
Чего ждать «Справедливой России»
По мнению политологов, в регионе нет предпосылок для того, чтобы в федеральном центре не стали продлять полномочия Николаеву. «Думаю, что Николаев готовится к переизбранию. Негативных кейсов, чтобы принимать решение об уходе, нет. Чувашия как была в экономическом плане скорее депрессивным регионом, так и остается, существенных сдвигов там не случилось и ожидать сложно — нет соответствующих „точек роста“. Потому предполагаю, что время перестановок пока не пришло, нет серьезных кризисов и хорошо», — считает политолог, старший преподаватель Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов.
Сложившаяся в Чувашии конфигурация устраивает и администрацию президента, и федеральные элиты, считает директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Главный критерий, по которому Николаев выходит на выборы — он не сделал в регионе хуже. А по каким-то критериям даже улучшил показатели. Чувашия — спящий регион с политической точки зрения, все между собой договорились. Сам Николаев понимает, что Чувашия не будет Калифорнией. А политическая конструкция республики — под абсолютным контролем „Единой России“ и администрации президента», — говорит эксперт.
Маркелов добавил, что вероятное сохранение кресла губернатора Чувашии за справедливороссом — попытка АП держать внутреннюю политику в равновесии, чтобы главами регионов были не только единороссы, но и представители парламентской оппозиции. «Чувашия — это абсолютно беззубый субъект, который можно отдать ради сохранения баланса. То же самое происходит в Орловской области, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков. Регион отдали КПРФ только потому, что это родина Зюганова. Отдать Чувашию было некому, поэтому отдали Николаеву. Зато теперь можно говорить, что у нас есть „пакет“ для справедливороссов», — объясняет Маркелов.
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