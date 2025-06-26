«Единая Россия» выходит на финишную прямую перед выборами

«Единая Россия» набирает силу перед выборами. На заседании Генсовета 26 июня ее секретарь Владимир Якушев дал понять, что более 40% от числа голосов, которые партии нужно получить на думских выборах в 2026 году, уже в кармане. Но, чтобы их не потерять, надо продолжить повышать показатели партпроектов, увеличивать число ее сторонников.
Главное отличие «Единой России» от оппозиционных партии — это системная и продуктивная работа всех ее членов и сторонников, которая проходит не только в период избирательной кампании. Владимир Якушев попросил однопартийцев взять это на заметку, ведь такой подход к работе дает завидные показатели еще до избирательной кампании.
«У нас 2 млн 600 тысяч членов партии, еще мы движемся к 1 млн ее сторонников и к 190 тысячам молодогвардейцев. Итого — 3 млн 790 тысяч человек. Мы рассчитываем эти цифры, чтобы выполнить задачи, о которых нам говорил Дмитрий Анатольевич [Медведев]. На выборах нам нужно порядка 26 млн голосов. Если 3 млн 790 тысяч умножим на средний коэффициент семейственности — три, то получим 11 млн 370 тысяч. Это те голоса, которые у нас должны лежать в кармане, не начиная избирательную компанию», — отметил Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета ЕР сообщил, что по итогам прошедшего года народную программу удалось выполнить на 83%. «За 2024 год мы смогли реализовать 292 положения проектов из 350», — заявил Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета остановился на результатах конкретных направлений работы, в которых участвовала партия. Один из них — социальная защита и здравоохранение. «По итогам 2024 года на 7,3% проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, это норма уже заработала с этого года. А еще увеличился размер маткапитала», — рассказал Якушев.
Ее одно направление — развитие образования и формирование комфортной городской среды. За прошлый год удалось благоустроить 7 832 двора, отремонтировать 847 школ и ввести в эксплуатацию 293 учебных заведения. За ними закреплены депутаты и сенаторы, которые контролируют строительство от проектирования до окончания работ. «Более того, в регионах работают штабы общественного контроля, которые привлекают родительские сообщества», — добавил он.
Знаковыми Владимир Якушев назвал результаты экономического направления партии. Так за 2024 год удалось восстановить примерно 2,5 тысячи объектов капитального строительства в новых регионах. «Эти территории серьезно меняются: появляются новые социальные объекты, спортивные залы, детские сады, дороги», — дополнил Якушев.
Сильной «Единую Россию» делают проекты партии, их 22, все они, по словам Якушева, прошли серьезную перезагрузку. Недавно для них утвердили новые паспорта, указав цели, задачи и основные мероприятия. «Теперь работа с ними будет четкой и понятной. По показателям этих проектов будут отчитываться координаторы», — напомнил секретарь Генсовета.
Высокие результаты у партии в организации работы Высшей партийной школы. С 2018 по 2025 годы в ней приняли участие 11 972 человека очно и 167 501 — дистанционно. «Это достаточно хорошие результаты. Судя по тому общению, которое мы ведем, например, на форумах, идет серьезный запрос на расширение возможностей нашей партийной школы», — сказал Якушев.
Учитывая успешную реализацию проекта, в 2025 году партия ввела новые модули: первый — это «Публичная политика», где готовят партийных спикеров и участников дебатов, а второй — школа партийных тренеров, где прокачивают специалистов для обучения по программам в регионах.
Отдельно Владимир Якушев остановился на конкурсе «Лидеры России. Политика». В числе участников немало единороссов, которые могут принести пользу партии, особенно на думских выборах. «В рамках этого конкурса мы сможем увидеть кадровый резерв для работы в нашей партийной инфраструктуре.
Мы высматриваем кандидатов, которые смогут представить регионы на выборах 2026 года в Госдуму. Но этим мы естественно ограничиваться не будем», — раскрыл Якушев.
Отдельно секретарь Генсовета партии остановился на гуманитарной миссии ЕР, результаты которой также мотивируют граждан голосовать за партию власти. Так на Донбасс и в Новороссию единороссы отправили более 141 тысячи тонн гуманитарной помощи, в Курскую область — более 2,6 тысячи тонн, а в Белгородскую область — более 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов.
Высокие показатели ЕР по всем ее направлениям напрямую влияют на рост числа членов партии. Якушев рассказал, что с 2001 года, то есть с момента ее создания, по настоящее время «Единая Россия» выросла в 13 раз. Если в первый год ее работы численность составляла 194,4 тысячи человек, то сейчас — уже 2,59 млн. А еще завидные результаты партии увеличивают число ее сторонников. В партии подсчитали, что их прирост должен составлять 90 тысяч человек ежегодно. Более того, партия надеется, что 40 тысяч сторонников регулярно будут пополнять ее ряды.
Среди проектов по привлечению сторонников секретарь Генсовета отметил Всероссийский спортивный марафон «Сила России» и проект по поддержке некоммерческих организаций. «Мы активно заходим в университеты. Так „Молодая гвардия Единой России“ подписала 320 соглашений с вузами. МГЕР создает ячейки в высших учебных заведениях для работы с молодежью», — пояснил Якушев.
В конце своего выступления он добавил, что на данный момент 80% сенаторов и 70,2% депутатов Госдумы — единороссы, что дополнительно указывает на высокий потенциал партии власти перед избирательной кампанией 2026 года.
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