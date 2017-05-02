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Главные новости Курганской области
16:59  02 мая 2017 0

В Зауралье не успевают расселять людей из аварийного жилья. За три месяца надо построить дома для двух тысяч человек

Стройка окружной больницы. Нижневартовск., куртка, стройка
За короткие сроки нужно успеть расселить две тысячи человекФото: Александр Елизаров © URA.RU

До конца программы по сносу аварийного жилья остается три месяца, при этом в Кургане и Шадринске необходимо расселить еще две тысячи человек. Губернатор области Алексей Кокорин потребовал у руководства департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ своевременно выполнить все пункты программы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Срок завершения федеральной программы 1 сентября 2017 года. В Кургане и Шадринске планируется расселить 107 аварийных домов, где проживают более двух тысяч человек.

«Программу переселения из аварийного жилья держите на постоянном контроле, отрабатывайте со всеми подрядными организациями, которые работают на строящихся объектах — от этого зависит своевременная сдача жилых домов. Проверяйте также, сколько строителей работают. До завершения программы остается всего три месяца. Работы нужно выполнить вовремя. Их исполнение жестко, я подчеркиваю, жестко контролируйте. Важно завершить не только строительную часть, но и отделочные и пуско-наладочные работы», — подчеркнул Алексей Кокорин.

Татьяна Жаткина
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